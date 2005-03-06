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۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۷

معاون بهداشت و درمان كميته امداد امام خميني اعلام كرد :

بهره مندي 5/4 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير جامعه از خدمات بيمه درماني كميته امداد امام خميني

معاون بهداشت و درمان كميته امداد امام خميني با اشاره به اينكه در 25 سال گذشته كميته امداد براي امور بيمه و خدمات درماني اقشار آسيب پذير جامعه 3 هزار ميليارد ريال هزينه كرده است ، گفت : تاكنون بيش از چهارميليون و 500 هزار نفر تحت بيمه درماني كميته امداد قرار گرفته اند و اين نهاد با انعقاد قرار داد با 14 هزار پزشك و مركز درماني به امور درماني اقشار آسيب پذير جامعه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كميته امداد امام خميني تصديق مقدم به مناسبت سومين روز از هفته احسان و نيكوكاري روز امداد ، بهداشت ، سلامت ، خانواده با اشاره تاكيد بر اينكه طرح پزشك خانواده از سال 76 به اجرا گذاشته شده است ، افزود : توجه به سلامتي و امور درماني و پزشكي خانواده هاي نيازمند و تحت حمايت از برنامه هاي مهم كميته امداد در سالهاي گذشته بوده است و اين نهاد با اجراي طرح پيشرفته پزشك خانواده و سيستم ارجاع توانسته است با اشراف كامل امور درماني خانواده ها را عهده دار شود.

وي اظهار كرد : بر اساس طرح پزشك خانواده مسووليت درمان و راهنمايي بيمه شده را يك نفر پزشك متعهد با تجربه كه در نزديك ترين مكان محل سكونت خانواده استقرار دارد و توسط بيمه شده به عنوان پزشك خانواده انتخاب شده به عهده دارد و بيمه شده در صورت نياز به ادامه درمان از طريق سيستم ارجاع خدمات درماني مختلف را دريافت مي نمايد.

کد مطلب 163350

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