نگاهی به تیره ترین بخش از تاریخچه "سیا"/ انسانهایی که موش آزمایشگاهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی در این باره نوشت : پروژه MKUltra به تیره ترین بخش از تاریخچه سازمان اطلاعات آمریکا تعلق دارد. در سالهای 1950 و 1960، سیا روی انسانها آزمایشهایی را به منظور کنترل افکار آنها انجام می داد.

سیا سازمان است که روی شهروندان کشور خود مانند خرگوشهای آزمایشگاهی انواع مواد مخدر،شوکهای الکتریکی و هیپنوتیسم را به کار می برد. به این ترتیب آنچه که امروز به عنوان تئوریهای توطئه یا به عنوان سوژه ای برای فیلمهای هیجانی هالیوود کاربرد دارد حدود پنجاه سال پیش در آمریکا تحقق پیدا کرد.

MKUltra نام پروژه ای بود که در قالب آن سیا می خواست توانایی کنترل افکار انسانها را به دست آورد. رئیس وقت سیا "آلن ولش دالز" (Allen Welsh Dulles) این پروژه مخفی را در آوریل 1953 راه اندازی کرد. قبل از آن این آزمایشها روی سربازان دستگیر شده از جبهه دشمنان آمریکا در جنگ و جاسوسان انجام می شد اما بعد از چندی سازمان سیا این آزمایشها را در سبک و اندازه بزرگتر به مرحله اجرا درآورد.

"دی پرسه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: سازمان سیا می خواست راهی پیدا کند تا رفتارهای انسانی را پیش بینی کرده و تحت تاثیر قرار دهد و بتواند افکار آنها را کنترل کند. ابتدا آزمایشهای کنترل افکار روی قشر خاصی از جمله سربازان جبهه مخالف و جاسوسان و همچنین دولتمردانی که از نظر آمریکا منفور بودند از جمله کاسترو مد نظر بود.

ابزاری که برای این منظور در سازمان سیا به کار برده می شد عبارت بودند از مواد مخدر توهم زا، شوکهای الکتریکی، هیپنوتیسم ،برخی عملهای جراحی و متدهای روانی. در این آزمایشها باید افراد از اقشار مختلف جامعه اعم از آمریکایی یا خارجی مورد آزمایش قرار می گرفتند.

به نوشته "دی پرسه" حدود 86 دانشگاه،بیمارستان و سازمانهای دیگر در این آزمایشها مشارکت داشتند البته بدون اینکه بدانند برای سازمان اطلاعات آمریکا تحقیق انجام می دهند. بسیاری از افرادی هم که مورد آزمایش قرار می گرفتندهیچ چیزی از آینده خود نمی دانستند.

دی پرسه در ادامه این گزارش نوشت: سازمان سیا به خصوص علاقه مند بود تا تاثیر ماده بسیار قوی و توهم زای LSD را روی افراد کشف کند. این آزمایشها به خصوص روی زنان روسپی انجام می شد. همچنین بیماران روانی در مراکز درمانی و زندانیان برای انجام این گونه آزمایشها مورد سوء استفاده قرار می گرفتند.

این پروژه وحشتناک اواخر سالهای شصت به اتمام رسید و در سال 1973 "ریچارد هلمز" رئیس وقت سیا دستور داده بود که اسناد و مدارک مربوط به این پروژه نابود گردد. تازه بخشی از این پروژه غیر قانونی سازمان سیا در اواسط سالهای هفتاد به واسطه تحقیقات دو کمیسیون بررسی افشا شد. اما بسیاری از اطلاعات مربوط به این پروژه همچنان مخفی باقی مانده است.

دی پرسه در ادامه نوشت: یکی از وقایع هرگز افشا نشده این گونه آزمایشات سازمان سیا ،مرگ فرانک السون (Frank Olson) از دانشمندان سازمان سیاست که از اهمیت خاصی برخوردار است. وی بیوشیمیدان و محقق تسلیحات بیولوژیک در ارتش آمریکا بود. سازمان سیا در نوامبر 1953 و بدون اطلاع یا رضایت وی به او ماده LSD خوراند و وی چند روز بعد به طرز مشکوکی خود را از طبقه سیزدهم هتلی در نیویورک به پایین پرتاب کرد. مقامات رسمی سازمان سیا این حادثه را یک خودکشی عنوان کردند. اما پسر السون بعدها احتمال می داد که پدرش توسط عوامل سیا به قتل رسیده است. اما هرگز شکایتی در این باره صورت نگرفت.السون قبل از مرگش تهدید کرده بود که اسرار سیا را فاش خواهد کرد.

السون پس از مصرف ماده توهم زای قوی تبدیل به یک ریسک امنیتی شده بود که ممکن بود اطلاعات بسیار محرمانه سیا را فاش کند. وی چند روز قبل از مرگش، شغل خود در سازمان سیا را ترک گفت.

اینکه چه تعداد انسان بی گناه تحت پروژه غیر قانونی MKULTRA دچار آسیب های جسمی و روانی شدند هنوز مشخص نیست. شرکت کنندگان در این پروژه اکثرا تحصیلات علمی نداشتند . اعتبار سازمان اطلاعات و امنیت به واسطه این پروژه غیر قانونی به شدت خدشه دار شد.

سناتور "ادوارد کندی" در سال 1977 در یک کمیته تحقیقاتی این طور اظهار داشت که ملت آمریکا تا به حال اعتماد پاک و مقدسی به سازمان سیا داشت اما آزمایشهای انسانی این سازمان در قالب پروژه MKULTRA این اعتماد را خدشه دار کرد.

