آخرین وضعیت مذاکره استقلال با نکونام، خلعتبری، جباری، منتظری و رحمتی

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین عملکرد باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات ضمن بیان مطلب فوق گفت: صبح دوشنبه برای توافق نهایی و تنظیم قرارداد، مدیر برنامه های مهدی رحمتی و پژمان منتظری در دفتر من حاضر شدند و قرار شد که تا فردا مهدی رحمتی قرارداد داخلی خود را با باشگاه استقلال امضا کند.

وی درهمین خصوص افزود: صبح امروز جلسه ای با پژمان منتظری برای تمدید قراردادش داشتم. وی پیشنهاد مالی خیلی بزرگی از یکی از تیمهای حاضر در لیگ قطر داشت اما چون قبلا به روح مادرش قسم خورده بود که در استقلال می ماند و به من قول داده بود، برروی حرفش ایستاد و قرادادش را طی یکی، دو روز آینده تمدید خواهد کرد.

مدیر عامل باشگاه استقلال تاکید کرد: پژمان منتظری مردانگی کرد و در استقلال ماند چون در این دوره و زمانه کمتر بازیکنی مانند منتظری پیدا می شود، روی قولی که داده و قسمی که خورد بیستد و از قرارداد مالی سنگینی که به وی پیشنهاد داده شده بود چشم پوشی کند، به همین دلیل من از منتظری ممنونم.

وی در خصوص مجتبی جباری نیز اظهار داشت: جباری حق دارد که به عنوان یک بازیکن پیشنهادات سایر تیمها را نیز بررسی کند، ما به او پیشنهاد خود را داده ایم و پیشنهاد ما تغییری نمی کند بنابراین خودش باید برای ماندن در استقلال تصمیم نهایی را بگیرد، ضمن اینکه ما به دنبال جذب یک هافبک خارجی خوب نیز هستیم تا اگر جباری نماند، آن بازیکن را جایگزین وی کنیم.

فتح الله زاده در خصوص مذاکره اش با جواد نکونام نیز اظهار داشت: نکونام بازیکن بزرگی است، من دو یا سه روز پیش با وی صحبت کردم و از نکونام خواستم که اگر خواست به فوتبالش در ایران ادامه دهد، تیم استقلال را انتخاب کند و ما به هر شکلی در خدمت او هستیم و در این خصوص اعلام آمادگی کردیم. نکونام نیز به ما گفت: "هنوز درحال تصمیم گیری در خصوص ماندن و یا رفتنش از تیم اوساسونا است."

وی در مورد مذاکره با خلعتبری نیز خاطر نشان کرد: چون خلعتبری با باشگاه پرسپولیس قراردادی نبسته، روز گذشته با او مذاکرات اولیه ای را انجام دادیم و قرار شد برای رسیدن به توافق نهایی بزودی با او مذاکرات خود را ادامه دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا بازیکنان استقلال تا به امروز قراردادهای خود را در هیات فوتبال تهران ثبت نکرده اند وآیا این موضوع به مشکلات مالی باشگاه و بی اعتمادی بازیکنان در این خصوص بر می گردد، گفت: این صحبتها که در برخی از رسانه ها مطرح شده، کذب محض است و ادامه جوسازیهایی است که علیه ما راه انداخته اند، اگر بازیکنان به ما اعتماد ندارند پس چرا در تمرینات تیم حاضر می شوند چون ممکن است مصدوم شوند بدون آنکه قرارداد آنها ثبت شده باشد؟

وی درهمین خصوص افزود: پس از اتمام رقابتهای لیگ برتر خیلی از بازیکنان به مرخصی و حتی شهرستانها رفتند و فرصت کافی برای تسویه حساب فصل قبل را نداشتند. مطمئن باشید بازیکنان از امروز برای ثبت قرارداد به هیات فوتبال خواهند رفت و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

فتح الله زاده در خاتمه تاکید کرد: ما در فصل نقل و انتقالات بدون هیاهو و به آرامی کار خود را انجام می دهیم و همین که توانسته ایم بازیکنان خود را حفظ کنیم، کار بزرگی را انجام داده ایم و در آینده نزدیک مشخص می شود کدام تیم عملکرد بهتری در فصل نقل و انتقالات داشته است و برای آماده سازی بهتر تیم اردوی خوبی را نیز از تاریخ دهم یا یازدهم تیرماه در کشور ترکیه برگزار خواهیم کرد.