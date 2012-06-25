پیرمرد 77 ساله پیرترین داوطلب کنکور 91/ حضور پنج 11 ساله در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال طباطبایی در نشست خبری کنکور سراسری سال 91 گفت: علاوه بر این افراد یک مرد متولد 1316 که در سال 1390 دیپلم گرفته است از آستانه اشرفیه در گروه علوم انسانی شرکت کرده است. همچنین دو زن متولد سال 1319 نیز از تهران و مشهد جزء گروه مسن ترین داوطلبان کنکور 91 هستند.

وی افزود: علاوه بر شرکت یک داوطلب 14 ساله که متولد سال 77 است، 5 نوجوان متولد سال 1379 هستند که به صورت آزمایشی در این کنکور شرکت کرده اند.

طباطبایی گفت: امسال پس از ثبت نام داوطلبان متوجه شدیم که 50 هزار نفر از نظر گروه آزمایشی با دیپلم خود مغایرت داشتند که پس از بررسی ها و ارسال پیامک به این داوطلبان مشخص شد 5 هزار نفر در درج دیپلم و گروه آزمایشی خود اشتباه کرده بودند که این موضوع حل شد.

وی افزود: 346 حوزه آزمون در داخل کشور تعیین شده است و 775 نفر هم در 28 حوزه آزمون در 26 کشور خارجی در آزمون سراسری امسال شرکت می کنند.

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: استان فارس با 42 حوزه بیشترین تعداد حوزه های امتحانی را دارد و پس از آن استان تهران با 39 حوزه شامل 27 حوزه در شهر تهران و 12 حوزه در اطراف تهران، در رده بعدی قرار دارد. همچنین سه میلیون دفترچه کنکور سراسری 91 در 18 نوع چاپ شده اند.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد داوطلب در استان تهران قرار دارند که 187 هزار نفر از داوطلبان را شامل می شود. پس از استان تهران بیشترین تعداد داوطلبان در استانهای خراسان رضوی، فارس و اصفهان قرار دارند.

طباطبایی گفت: بیشترین تعداد داوطلب گروه ریاضی و فنی در استان اصفهان، بیشترین تعداد داوطلب گروه علوم تجربی در استان فارس، بیشترین تعداد داوطلب گروه علوم انسانی در استان خوزستان، بیشترین تعداد داوطلب گروه هنر در استان اصفهان، بیشترین تعداد داوطلب گروه زبان های خارجی در استان خراسان رضوی شرکت دارند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان علاقمندی به دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی گفت: داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ مورد نظر، بخش علاقمندی به این مراکز را نیز در کارت کنکور درج کنند. همچنین امکان ثبت علاقمندی برای رشته های دارای شرایط خاص و دانشگاه فرهنگیان در روزهای 7 تا 18 تیرماه وجود دارد.

معاون سازمان سنجش با اشاره به تسهیلات برای داوطلبان معلول گفت: اختصاص زمان بیشتر نسبت به زمان اختصاص یافته به سایر داوطلبان از جمله این تسهیلات است. حدود 2 تا 3 هزار نفر از داوطلبان در گروه معلولان قرار دارند که برای هر معلول 1.3 زمان بیشتر درنظر گرفته شده و همچنین برای داوطلبان نابینا دفترچه به خط بریل و برای داوطلبان کم بینا درشت نمایی تهیه شده است.

وی درباره امکان ویراستاری در کارت کنکور سراسری سال 91 گفت: داوطلبان نمی توانند مغایرت و نقص در بخش جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار کارت خود را تغییر دهند و باید برای رفع آن به باجه های رفع نقص مراجعه کنند. سایر موارد اعلامی را می توانند در سیستم تغییر دهند. همچنین حوزه و گروه آزمایشی داوطلب به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

طباطبایی اظهار داشت: اطلاعات سوابق تحصیلی هم باید به تایید آموزش و پرورش برسد و پس از آن قابل تغییر خواهد بود.