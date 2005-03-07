فردوس كاوياني و حميد مظفري با "صبح سبز" همراهند

حميد مظفري، يكي از بازيگران اصلي اين فيلم درباره توليد آن در گفت و گويي با خبرنگار تلويزيوني " مهر " گفت: تصويربرداري اين اثر از حدود اواخر بهمن ماه امسال آغاز شده و تاكنون نيمي از اين مرحله سپري شده است. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ضبط تصاوير تا اواخر اسفند ماه امسال ادامه پيدا مي كند.

وي درباره مضمون اين اثر و محل هاي تصويربرداري فيلم گفت: فيلم درباره يك موضوع اجتماعي است و به بحث و بررسي مسايل قضايي در قالب داستان مي پردازد. بيشتر لوكيشن هاي اين فيلم در تهران قرار دارد. البته چون داستان فيلم به يك شهر كوچك اشاره دارد، احتمالا" به برخي از شهرهاي اطراف تهران هم خواهيم رفت. در حال حاضر هم در پاسگاه انتظامي كوي كن هستيم و صحنه هاي مربوط به دستگيري برخي از مجرمان داستان را ضبط مي كنيم.

مظفري تاكيد كرد: يكي از ويژگي هايي كه باعث شد تا من اين كار را قبول كنم، زاويه ديد و نگاه فيلمنامه است كه شكل داستان را به گونه اي تصوير مي كند كه تاكنون كشمكش هاي آدم ها با يكديگر را كمتر به اين شكل ديده ايم. مساله ديگر دقت نظر و صرف وقت با حوصله كارگردان است كه باعث مي شود تا هر صحنه با شرايط خوب قابل قبولي ضبط و ارايه شود.

فيلم تلويزيوني " صبح سبز " كه متن آن را عباس رنجبر به نگارش درآورده است، داستان مردي را بيان مي كند كه در يك شهر كوچك به وسيله يكي از افراد شرور و قدرتمند شهر دچار ظلم و زورگويي قرار مي گيرد. اين مساله شخص مورد نظر را به تنگ مي آورد. چون اين فرد زورگو در نظر دارد با فشارهايي كه به وسيله عمالش بر اين فرد مي آورد، او را مجبور به انجام كاري كند كه مطابق نظرها و خواسته هاي اين فرد نيست.

حميد مظفري، فردوس كاوياني، دكتر محمود عزيزي، زهرا سعيدي، زهرا گودرزي و سعيده قنبرزاده بازيگران اصلي اين فيلم را تشكيل مي دهند. همچنين سيروس عبدلي به عنوان مدير تصويربرداري با اين فيلم همكاري مي كند و زيبا ملكي طراحي صحنه را عهده دار است.

فيلم تلويزيوني " صبح سبز " به همت شبكه يك سيما و مشاركت قوه قضائيه تهيه و توليد مي شود.

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