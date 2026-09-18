ویرایش جدید کتاب «امین زبان و ادب پارسی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «امین زبان و ادب پارسی»، رهگفتارهای امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای(قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) درباره‌ی زبان و ادبیات فارسی با ویرایش، صفحه‌آرایی و طرح جلد جدید به کوشش محمدحسن مقیسه منتشر شد.

این کتاب مجموعه‌ای از سخنان و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره‌ی حفظ و گسترش زبان فارسی است. در این کتاب، با تحلیل محتوایی بیانات رهبر شهید انقلاب، تلاش شده است تا نوع نگاه معظّم‌لّه به زبان و ادبیات فارسی به خواننده معرفی شده و ابعاد چارچوب ذهنی حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای در صیانت و گسترش زبان فارسی و راهکارهای مربوطه احصا شود.

این کتاب از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و روانه‌ی بازار نشر شده است.