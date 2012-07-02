واردات کالا به همدان زمینه ساز رکود تولید و گسترش بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک صنعت یکی از ارکان مهم چرخه اقتصادی است چراکه صنعت چرخه دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار داده و با قدرت بخشیدن به این گونه صنایع آنها را تقویت می کند.

نگاهی به وضعیت صنعت در استان همدان نشان می دهد که واردات بی رویه کالا و بی توجهی به تولیدات داخلی و عدم حمایت از آنها سبب رکود صنعت همدان می شود.

عدم مبارزه با کالاهای قاچاق نیز مانع رونق صنعت داخلی است و از این رو اجناس و کالاهای بی کیفیت با عمر کوتاه بازار را در دست می گیرند که این به نفع تولید کننده داخلی و مصرف کننده نیست.

کمبود نقدینگی و بالا بودن سود بانکی در حین نبودن تسهیلات خاص برای صنایع و افزایش تورم نیز بر مشکلات صنعت استان همدان افزوده است چراکه تورم هزینه های تولید را افزایش می دهد و از آنجایی که سود بانکی نیز متناسب با تورم موجود، تعیین می شود این امر بالا رفتن قیمت کالاهای تولیدی را به همراه دارد.

بر همین اساس است که تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست می دهند و رو به ورشکستگی می گذارند چراکه اگر بانکها جوابگوی تامین این نقدینگی در صنعت نباشند وضع کنونی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

اعتبار سرمایه در گردش فعالان صنعتی همدان قابل تمدید است

در همین خصوص مدیرعامل بانک ملی همدان گفت: بر اساس توافق با مدیران عامل بانک های استان، اعتبار سرمایه در گردش فعالان صنعتی همدان تمدید می شود.

روح الله لهرابیان با بیان اینکه مجموعه بانک ها تجدید سرمایه در گردش بنگاه های زودبازده و سایر صنایع را در دستور کار قرار داده اند، گفت: در سال جاری فعالیت بانک ها برای ایجاد زمینه اشتغال و کمک به دستگاه های اجرایی تشدید شده است.

مدیر امور شعب بانک های همدان با تاکید بر اینکه تمام بانک های همدان آمادگی لازم برای پرداخت باقی مانده اعتبارات طرح مشاغل خانگی و جذب بودجه سال 91 را دارند، گفت: بودجه سال جاری صندوق توسعه ملی در بخش های صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش های خدماتی اعتباراتی را لحاظ کرده است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان نیز با بیان اینکه نزدیکی این استان به تهران و قطب های صنعتی یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری است، افزود: استان همدان به لحاظ ظرفیت های مناسب وآب و هوای خوش مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است.

عدم رشد واحدهای تولیدی استان به دلیل نداشتن آینده نگاری است

علی حیدر نوری با بیان اینکه عدم رشد واحدهای تولیدی استان به دلیل نداشتن آینده نگاری است، اضافه کرد: یکی از دلایل نابسامانی در حوزه صنعت و تولید در استان همدان به دلیل سوء تدبیر نیروی انسانی و عدم سرمایه در گردش است.

نوری با بیان اینکه استان همدان ظرفیت معدنی بسیار خوبی دارد، افزود: برای ظرفیت معدنی این استان یک بسته جدایی باید نوشته شود و با شناسایی وضعیت موجود اقدامات اساسی در این رابطه اندیشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه تولید را باید کاربردی تر کرد، گفت: دیدگاه ها در مورد واحدهای تولیدی باید بهم نزدیک تر شود تا نقشه راهی برای مسئولان باشد.

نوری با بیان اینکه باید صنایعی که در نقاط مختلف استان همدان مقرون به صرفه هستند را باید شناسایی کرد، گفت: تقویت صنایع از برنامه های اولویت دار همدان است.

پرواضح است در نگاهی کلی به مشکلات صنعت استان همدان، گرایش شرکتهای بزرگ و دولتی به خرید از شرکتهای خارجی و بی توجهی به تولیدکنندگان داخلی از دیگر مشکلاتی است که بعضی صنایع با آن مواجه هستند.

حوزه های اقتصادی با چالش روبرو هستند

در همین خصوص یک فعال صنعتی در استان همدان اظهار داشت: با توجه به رکود حاکم بر بخش صنعت، در حال حاضر در همه حوزه های اقتصاد مشکلاتی وجود دارد و تنها مشمول بخش صنعت نیست.

امیر عنبرزاده افزود: یکی از دلایل اصلی رکود صنعت قفل شدن پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و زیربار نرفتن بانک ها برای پرداخت تسهیلات با بهره پایین بود که به دنبال مشکلات کمبود نقدینگی سبب وارد شدن شوک به بخش صنعت و رکود آن شد که هنوز هم آثار و نتایج آن را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی همدان با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند، گفت: این واحدها با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی،بدهی معوق به سیستم بانکی، مطالبات از شرکت های دولتی و مشکلات حاصل از واردات کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی مواجه اند.

نگاهی به وضعیت واردات کالا به استان همدان نیز نشان دهنده افزایش واردات کالا به این استان است.

931 تن کالا به استان همدان وارد شده است

مدیر کل گمرک همدان گفت: 931 تن کالا از پنج کشور خارجی در سه ماه نخست سالجاری به این استان وارد شده است.

محسن جامه بزرگی افزود: واردات کالا به این استان در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: پنج میلیون و 132 هزار و 993 دلار کالا در سه ماه نخست سال جاری وارد این استان شده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه که سه میلیون و 976 هزار و 129 دلار بوده 29 درصد رشد داشته است.

جامه بزرگی گفت: این کالاها از کشورهایی نظیر ترکیه، چین، ایتالیا، تایوان و هلند به همدان وارد شده است.

پرواضح است که لازمه رفع مشکلات کنونی بخش صنعت، تغییر قوانین دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این بخش است و تا زمانی که مشکلات ایتدایی این گروه لاینحل بماند امید به توسعه در استان همدان ناشدنی است.