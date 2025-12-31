حسینی: در مدیریت بازار با هیچ مدیری تعارف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان با اشاره به شرایط دشوار معیشتی مردم، اظهار کرد: کاهش محسوس قدرت خرید، لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی، هماهنگ و فوری برای کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی با بیان اینکه نارضایتی مردم از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها قابل درک است، افزود: ثبات اقتصادی یک مطالبه عمومی و بحق مردم محسوب می‌شود و برخی سیاست‌ها و تصمیمات نادرست اقتصادی، فشار مضاعفی را بر معیشت اقشار مختلف جامعه تحمیل کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نابسامانی یا کمبود کالا در بازار را ناشی از ضعف در تدبیر مدیریتی دانست و تصریح کرد: هیچ توجیهی برای ایجاد آشفتگی یا کمبود در بازار پذیرفتنی نیست و مدیران دستگاه‌های مسئول باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

حسینی با تأکید بر تشدید نظارت دستگاه‌هایی نظیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران و اخلالگران بازار در دستور کار قرار دارد و برای واحدهای متخلف، اشد مجازات اعمال خواهد شد.

وی تسریع در راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها را از راهکارهای مهم تنظیم بازار برشمرد و گفت: با به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌ها و ابزارهای هوشمند، باید امکان دسترسی مستقیم مردم به کالاهای اساسی فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین بر لزوم حضور میدانی مدیران در بازار و رصد مستمر وضعیت کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: تصمیمات مدیریتی باید پیش از بروز بحران اتخاذ شود و مدیران موظف‌اند ضمن آگاهی از موجودی انبارها و نیازهای آتی، پیش از ایجاد کمبود نسبت به تأمین و تزریق کالا اقدام کنند.

حسینی در پایان با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران در قبال تصمیمات اقتصادی گفت: در مسیر حمایت از تولید و معیشت مردم، با هیچ فرد یا مدیری تعارف نداریم و در همین راستا، دو نفر از مدیران بانکی استان به دلیل ناکارآمدی در انجام تکالیف بانکی و حمایت از تولید، تغییر خواهند کرد.