به گزارش خبرنگار مهر، خروج دام زنده و شیر خام از خراسان شمالی سبب از بین رفتن سهم اشتغال زایی این بخش‌ها شده و عملا سرمایه قابل توجهی را از استان خارج می‌کند.

استاندار خراسان شمالی پیش از این مسئله خروج دام زنده و دیگر تولیدات خام بخش دامداری را مورد توجه قرار داده و تاکید کرد که برای سال 91 سازوکاری تعریف شود تا از خروج دام زنده و شیر خام از خراسان شمالی جلوگیری شود.

خروج سالانه 150 هزار راس دام زنده از خراسان شمالی

بر اساس آمار منتشره سالانه بیش از 150 هزار دام سبک و سنگین از خراسان شمالی به مقصد دیگر استان‌ها حمل شده و پس از ذبح، بسته بندی و به فروش می‌رسد.

در 3 ماهه نخست سال جاری نیز بیش از 49 هزار راس دام زنده به خارج از استان حمل شده است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی می‌گوید: 49 هزار و 867 راس دام زنده طی 3 ماهه نخست سال جاری به خارج از استان حمل شده است.

دکتر حمید رمضانی می‌افزاید: در سه ماهه نخست امسال 12 هزار و 50 کیلوگرم گوشت قرمز و 214 هزار و 300 کیلوگرم گوشت سفید نیز به خارج استان حمل شد.

وی از حمل 228 هزار و 300 کیلوگرم پشم، 15 هزار و 820 جلد پوست انواع دام و 310 کلنی زنبور عسل طی این مدت به خارج از استان خبر داده است.

خروج روزانه 250 تن شیر از خراسان شمالی

بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی روزانه 450 تن شیر در این استان تولید می‌شود که 300 تن آن مازاد بر مصرف دامداران بوده و به فروش می‌رسد.

از کل میزان شیر مازاد خراسان شمالی حدود 250 تن آن به علت کمبود صنایع فرآوری به استان‌های خراسان رضوی و گلستان حمل می‌شود.

تنها 50 تن از شیر تولیدی استان توسط صنایع لبنی استان جذب شده و بقیه تولید استان نیز به صورت خام مصرف می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی می‌گوید: در سه ماه نخست سال جاری 7 هزار و 201 تن شیرخام تولید شده در این استان با نظارت کارشناسان بهداشتی این اداره کل به دیگر نقاط کشور حمل شده است.

علی اصغر شریفی می‌افزاید: عمده شیر خام تولیدی این استان برای فرآوری به کارخانه‌های لبنی گلستان، مازندران و خراسان رضوی حمل شده است.

وی همچنین از حمل 12 تن گوشت قرمز و بیش از 214 تن گوشت سفید این استان در بهار امسال خبر داده و می‌گوید: مقصد حمل این میزان فرآورده خام دامی استان‌های گلستان و خراسان رضوی بوده است.

به گفته وی، اکنون هر هفته یک تن گوشت قرمز تولیدی خراسان شمالی به استان گلستان حمل می‌شود.

وعده‌ای که عملی نشد

استاندار خراسان شمالی پیش از این در دیدار با بخشداران 18 بخش خراسان شمالی اظهار داشت: باید برای افزایش تولید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و در این مسیر افزایش بهره وری، جلوگیری از خروج دام زنده، شیر و سایر محصولات خام دامی و کشاورزی از استان ضروری است.

ابوطالب شفقت با تاکید بر اینکه باید میزان تولید استان در بخش دامداری افزایش یابد، تصریح کرد: برای این منظور لازم است با پیاده کردن سازوکاری اساسی از خروج دام زنده از این استان جلوگیری شود.

در این نشست شفقت همچنین بر توجه به سرمایه گذاری برای استحصال و تولید محصولات جانبی و فرآوری محصولات تولیدی در استان تاکید کرد.

هزار جهد بکردم...

خراسان شمالی یکی از قطب‌های دامپروری در کشور است اما به نظر می‌رسد اگر برای فرآوری محصولات تولیدی در این بخش اقدامی اساسی صورت نگیرد سود سرشار محصولات ثانویه و نیز اشتغال زایی این بخش به جیب استان‌های همجوار می‌رود.

استان‌هایی که با درک اهمیت فرآوری محصولات، زیرساخت‌های لازم برای این امر را فراهم آورده وامروزه نیز به صادرکنندگانی قوی در این زمینه بدل شده‌اند.

آنان شیر خام و دام زنده خراسان شمالی را با قیمتی تقریبا نازل خریده و پس از فرآوری و بسته بندی آن دوباره با قیمتی بالاتر آن را به مردم استان ما می‌فروشند.

خراسان شمالی با داشتن یک میلیون و 822 هزار راس دام سبک و سنگین نیازمند توجه عملی مسئولین ارشد استانی و کشوری برای تبدیل شدن به استانی تولید کننده و در عین حال تکمیل کننده زنجیره اقتصادی تولیدات بخش دامداری است.

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