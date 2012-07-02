انتخاب سرمربی پرسپولیس دیر شده / هماهنگ شدن بازیکنان مشکلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پولادی در پایان عصر روز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: تمرینات بدنسازی تیم به خوبی زیر نظر مربیان تیم دنبال می‌شود و کم کم به اوج آمادگی بدنی می‌رسیم.

وی با تاکید براینکه انتخاب سرمربی تیم پرسپولیس صددرصد دیر شده است، خاطر نشان کرد: متاسفانه مسئولان باشگاه ما خیلی معطل مصطفی دنیزلی شدند تا اینکه این مربی از حضور در پرسپولیس انصراف داد. بعد از انصراف دنیزلی باشگاه مذاکره با دیگر مربیان را آغاز کرد که همین مسئله کار انتخاب سرمربی تیم را به تاخیر انداخت.

این بازیکن ملی پوش با ابراز امیدواری از اینکه باشگاه بهترین تصمیم را در انتخاب سرمربی اتخاذ کند، افزود: از نظر بدنی بازیکنان شرایط خوبی دارند و از آنجائیکه بیشتر نفرات تیم پرسپولیس یا در تیم‌های باشگاهی و یا تیم ملی در کنار هم بازی کرده‌اند، فکر نمی‌کنم از نظر هماهنگی مشکلی داشته باشیم.

"با برگزاری چند بازی تدارکاتی هماهنگی لازم بین بازیکنان پرسپولیس به وجود می‌آید"، پولادی با بیان این جمله خاطر نشان کرد: با هیچکدام از گزینه‌های هدایت تیم پرسپولیس کار نکرده‌ایم و شناخت لازم را از آنها نداریم. هر سه مربی، مربیانی با کارنامه هستند که امیدوارم هرکدام انتخاب شدند، در کارشان موفق باشند. این مربیان اگر به شناخت لازم از بازیکنان برسند در کارشان موفق خواهند شد.

وی در خاتمه علی دایی را بهترین گزینه داخلی برای هدایت تیم پرسپولیس خواند و گفت: آقای دایی مربی بزرگی است و با توجه به شناختی که نسبت به تیم پرسپولیس دارد، بهترین گزینه داخلی برای سرمربیگری پرسپولیس بود.