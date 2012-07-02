به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله توان قائم مقام ستاد دهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین، اسامی 20 تن از اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی که در کنگره دهم این حزب رای گیری شده بود اعلام کرد.

به این ترتیب اعضای اصلی شورای مرکزی این حزب عبارتند از: محمد رضا باهنر، محمد ناظمی اردکانی، احمد نیک فر، مهدی زاهدی، علی بحرینی، بهادر ولی زاده، نعمت الله توان، حمیدرضا فولادگر، محمد حسین عرب پور، صاحب حجتی، جبار کوچکی نژاد، تورج حاج رحیمیان، محمد عسگری، علیرضا جوانمردی، سید یاسر بنی هاشمی، محمد مهدی مفتح، علی محمد بدیعی، نقی ابراهیمی سنایی، محمد جعفر فلسفی، حمیدرضا خصوصی ثانی.

همچنین اعضای علی البدل این شورا عبارتند از: علیرضا خجسته پور، غلامحسین امیری، مهدی اسماعیلی، رسول حامدیان، محمد علی شایسته نیا، احمد نصری، علی صابری تیلکی.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین با حضور برخی دبیران و اعضای شورای مرکزی احزاب همسو با این تشکل سیاسی، برخی نمایندگان مجلس نهم و اعضای شورای مرکزی و همچنین اعضای جامعه مهندسین در سراسر کشور و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته برگزار شد.

به غیر از حسن غفوری فرد که پیشتر در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود در انتخابات شورای مرکزی این تشکل سیاسی ثبت نام نکرده است، چهره شاخص این تشکل اصولگرا یعنی مرتضی نبوی، قائم مقام سابق جامعه اسلامی مهندسین، غایب بزرگ شورای مرکزی دهمین دوره جامعه اسلامی مهندسین است.

در کنار حذف اسامی صاحب حجتی، علیرضا خجسته پور، غلامحسین رضوانی و محمدعلی شایسته نیا، سید محسن یحیوی عضو باسابقه دیگر این تشکل سیاسی دومین چهره سرشناسی است که در میان اسامی شورای مرکزی این دوره دیده نمی شود.

تغییر قابل توجه دیگر در این دوره، حضور محمدمهدی مفتح عضو علی البدل دوره نهم در میان اعضای اصلی شورای مرکزی دوره دهم و تنزل غلامحسن امیری به جایگاه اعضای علی البدل شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین است.

مهدی اسماعیلی، رسول حامدیان و محمدعلی شایسته نیا نیز سه نفر دیگری هستند که از عضویت اصلی در شورای مرکزی نهم به جایگاه علی البدل در دوره دهم سقوط کرده اند.