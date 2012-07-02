علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت درصد از اراضی کشور شامل 14 هزار هکتار متعلق به همدان است که باید اراضی مستعد شناسایی و به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.

رنجبر ضرابی گفت: تاکنون سه هزار و 500 هکتار اراضی مستعد شناسایی شده که برخورداری از منابع آبی مهمترین شرط واگذاری این زمین‌هاست.

وی در مورد طرح‌های معرفی شده به شورای توسعه بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات نیز اظهار داشت: تاکنون 938 فقره طرح در شهرستان‌ها به تصویب رسیده که افزون بر 100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای آنها نیاز است.

وی اضافه کرد: 829 طرح در ستاد کمیته سرمایه‌گذاری استان همدان با اعتبار 85 میلیارد تومان بررسی شده که از این تعداد 334 طرح با اعتبار 57 میلیارد تومان مصوب شده است.

ضرابی اضافه کرد: 495 طرح بررسی شده باقیمانده با اعتبار 27 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی مصوب شدند که با اجرای آنها زمینه اشتغال 728 نفر ایجاد خواهد شد.