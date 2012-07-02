دستیار ویژه رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رادمنش بعدازظهر دوشنبه در ستاد مهر ماندگار استان گفت: سفر مهندس محرابیان 18تیرماه به منظور شتاب بخشیدن به پروژه‌های این استان انجام می شود.

وی افزود: رئیس طرح‌های مهر ماندگار کشور از همه پروژه‌های مهر ماندگار استان باهدف تامین اعتبار و رفع موانع احتمالی بر سر راه پیشرفت فیزیکی آنها بازدید خواهد کرد.

مشاور استاندار بیان داشت: هم اکنون برای هر پروژه یک سند تشکیل شده و در این رابطه آخرین وضعیت پروژه ها از طریق سامانه ای ویژه رصد می شود.

رادمنش عنوان کرد: دولت برای شتاب در پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مهرماندگار عزم جدی دارد و مسائل این پروژه‌ها با حساسیت دنبال می شوند و افرادی متخصص در این خصوص پیگیرهستند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که متولیان این طرح‌ها هستند، باید نسبت به اهمیت این پروژه‌ها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکیآنها اطلاع رسانی درست و به موقع داشته باشند.