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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

نوری: ۱۰۰ درصد مقدمات پروژه برای کلنگ‌زنی باید فراهم باشد

نوری: ۱۰۰ درصد مقدمات پروژه برای کلنگ‌زنی باید فراهم باشد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی بر ضرورت فراهم شدن کامل مقدمات اجرای پروژه‌ها پیش از کلنگ‌زنی تأکید کرد و گفت: کلنگ‌زنی نباید صرفاً اقدامی نمادین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی پروژه‌های تولید ورقه و فویل آلومینیومی شهرستان جاجرم اظهار کرد: اقدامات خوبی در این شهرستان انجام شده است و یکی از سیاست‌های اصلی مدیریت استان، احیای واحدهای راکد و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این رویکرد، تلاش و پیگیری مستمر مسئولان شهرستان را می‌طلبد تا کلنگ‌زنی پروژه‌ها صرفاً یک اقدام نمادین نباشد و عملیات اجرایی آنها بدون وقفه دنبال شود.

کلنگ‌زنی تولید سیمان نسوز با اشتغالزایی ۱۰ نفر و اعتبار ۷۸ میلیارد تومان و کلنگ‌زنی طرح تولید ورقه و فویل آلومینیومی با اشتغالزایی ۴۰ نفر و اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان با حضور استاندار خراسان شمالی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی انجام شد.

کد مطلب 6927412

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