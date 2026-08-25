به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سه شنبه در آیین کلنگزنی پروژههای تولید ورقه و فویل آلومینیومی شهرستان جاجرم اظهار کرد: اقدامات خوبی در این شهرستان انجام شده است و یکی از سیاستهای اصلی مدیریت استان، احیای واحدهای راکد و فعالسازی ظرفیتهای موجود است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: این رویکرد، تلاش و پیگیری مستمر مسئولان شهرستان را میطلبد تا کلنگزنی پروژهها صرفاً یک اقدام نمادین نباشد و عملیات اجرایی آنها بدون وقفه دنبال شود.
کلنگزنی تولید سیمان نسوز با اشتغالزایی ۱۰ نفر و اعتبار ۷۸ میلیارد تومان و کلنگزنی طرح تولید ورقه و فویل آلومینیومی با اشتغالزایی ۴۰ نفر و اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان با حضور استاندار خراسان شمالی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی انجام شد.
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