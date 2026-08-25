سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، میثم آتش‌افروز را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به آتش‌افروز آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر محمدجواد محمودآبادی، رئیس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان در زمان تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.