صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه پس از توقفی پنج روزه از بعد از ظهر امروز دوشنبه 12 تیرماه با اعلام آمادگی شرکت بوتاش ترکیه مجددا از سر گرفته شد.

صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه از شامگاه چهارشنبه هفته گذشته تاکنون به دلیل انفجار خط لوله گاز در خاک این کشور همسایه متوقف شده شود.



در نهایت با به پایان رسیدن مرحل بازسازی و تعمیرات خط لوله در خاک ترکیه، از دقایقی قبل صادرات گاز به این کشور همسایه توسط شرکت ملی گاز ایران از سر گرفته شده است.



تا پیش از توقف صدور گاز طبیعی به ترکیه، به طور متوسط روزانه 25 تا 26 میلیون متر مکعب گاز به این کشور توسط ایران ارسال شده است.



در حال حاضر حجم گاز صادراتی به ترکیه محدود بوده و پیش بینی می شود تا چند ساعت آینده حجم تزریق گاز با افزایش چندین میلیون متر مکعبی به سقف تعهد 30 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

این در حالی است که تانر بیلدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه از احتمال از سر گرفته شدن واردات گاز طبیعی از ایران تا فردا سه شنبه 13 تیر ماه خبر داده بود.



مرداد ماه سال گذشته هم خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه سه مرتبه توسط گروهای تروریستی منفجر شده بود.



به گزارش مهر، مقامات تهران - آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.



در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.



پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.



در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.

