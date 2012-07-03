به گزارش خبرنگار مهر، تیم های شاهرود و سمنان با پیروزی مقابل حریفان استانی خود به رقابت های منطقه ای بسکتبال دختران صعود کردند.

در مسابقات بسکتبال دختران قهرمانی استان سمنان در رده سنی نوجوانان تیم سمنان 39 بر شش شاهرود را برد و قهرمان شد.

در رده سنی جوانان نیز تیم دختران شاهرود 32 بر 30 سمنان را شکست داد و در سکوی اول ایستاد.

این مسابقات با حضور چهار تیم و در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در سالن حجاب سمنان برگزار شد.

تیم های سمنان در رده نوجوانان و تیم شاهرود در رده جوانان در رقابت های منطقه ای کشور که اواخر تیرماه و به میزبانی استان سمنان برگزار می شود شرکت می کنند.

پیروزی تیم فوتسال دانشگاه صنعتی شاهرود برابر سهند تبریز

تیم کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود در یک مسابقه دوستانه فوتسال که در تبریز برگزار شد، تیم کارکنان سهند تبریز را با نتیجه 8 بر 2 مغلوب کرد.



گل های این مسابقه توسط محمد تویه درباری 3 گل، حسن اعظمی و علی اکبر عالمی هر کدام 2 گل و مهدی آسا گل سرخی 1 گل به تیم دانشگاه صنعتی سهند تبریز زده شد.



در این مسابقه، سرپرست تیم دانشگاه صنعتی شاهرود، کرمی و اعضای تیم آن را دهقان، تویه درباری، اعظمی، عالمی ‌و آسا گلسرخی بودند.



این مسابقه در حاشیه اردوی سیاحتی کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود در تبریز در سالن ورزشی دانشگاه سهند تبریز برگزار شد.



مسابقات مینی فوتسال جام مدیریت مصرف برق در سمنان برگزار شد



مسئول برگزاری مسابقات جام مدیریت مصرف برق گفت: این مسابقات مینی فوتسال در دو گروه پنج تیمی و به صورت دوره ای انجام شده است.

حیدر سحرخیز پیام این دوره از مسابقات را با عنوان "مدیریت مصرف برق هنر است" بیان کرد.



وی اظهار داشت: 10 تیم شرکت کننده تحت عنوان شهدای منتسب به کارکنان این شرکت نامگذاری و رقابت کردند و در نهایت تیم های شهیدان اخلاقی، حامدی و همتی به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.



به گفته وی، مسابقات گل گوچک فوتسال با حضور 10 تیم از مدیریت توزیع برق شهرستان های سمنان و مهدیشهر و حوزه ستادی شرکت برگزار شد.

قهرمانی گرمسار در رقابت های کیک بوکسینک استان سمنان

در رقابت های کیک بوکسینگ قهرمانی استان سمنان که در سالن شهید باهنر گرمسار برگزار شد، تیم میزبان به قهرمانی دست یافت.



در رقابت های انفرادی کیک بوکسینک استان، علی هنرمند، جلال علیزاده، قاسم سلمانیان، آرمان فرزانگان، رضا دونده و احسان طوسی گرمسار در وزن های مختلف اول شدند.



حسن علایی از شاهرود نیز در وزن 81 کیلوگرم در سکوی اول ایستاد.



در رقابت های تیمی نیز شاهرود دوم شد و همچنین در این مسابقات 25 رزمی کار از شهرهای مختلف استان سمنان حضور داشتند.