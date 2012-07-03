جزئیات طرح استریلیزه کردن شیر با استفاده از پلاسما

حامد نیکرام- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این پروژه دستگاهی طراحی و ساخته شد که با استفاده از پلاسما جت در محیط مایع اقدام به استرلیزه کردن شیر و از بین بردن میکروارگانیزمهای شیر کردیم.



وی با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی، اظهار داشت: این دستگاه شامل بخشهای مختلفی چون منبع تغذیه برای اعمال برق های ولتاژ و ورودی گاز تشکیل شده و مهمترین بخش آن محل برخورد پلاسما جت با نمونه شیر است.



نیکمرام ادامه داد: با استفاده از این دستگاه توانستیم میکروارگانیسم های شیر را به عنوان حساس ترین ماده غذایی مایع، از بین ببریم بدون اینکه اثرات منفی بر خصوصیات تغذیه ای شیر وارد شود.



مجری طرح با مقایسه روش پلاسما جت با روشهای معمول برای پاستور ریزاسیون و استریلیزاسیون شیر، خاطر نشان کرد: فرآیندهایی که در حال حاضر برای استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون به کار می رود مبتنی بر فرآینده های حرارتی است و حرارت به کار رفته در این فرآیند به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیر آسیب رسانده و باعث پایین آمدن ارزش غذایی آن می شود.



وی با تاکید بر اینکه این روش اثرات نامناسبی برای شیر بر جای نمی گذارد، توضیح داد: این طرح در فاز آزمایشگاهی اجرایی شد و نتایجی که از این فاز به دست آمد نشان داد که اعمال پلاسما جت به شیر موجب کاهش ارزش غدایی آن نخواهد شد.



این محقق به بیان مزایای دستگاه طراحی شده پرداخت ویادآور شد: از خصوصیات بارز دستگاه ساخته شده می توان به امکان استفاده از آن در محیط های مایع و همچنین عملکرد آن در درجه حرارتهای پایین حدود 30 تا 35 درجه سانتیگراد اشاره کرد. این امر می تواند یکی از موثرترین روش های استرلیزاسیون غیر حرارتی به شمار رود.



نیکمرام ساخت این دستگاه را گامی در جهت استفاده پلاسما جت در سایر بخشهای صنعت غذا دانست و اضافه کرد: هزینه تامین انرژی در فرآیندهای حرارتی باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات لبنی می شود این در حالی است که در روشهای غیر حرارتی هزینه های انرژی کاهش می یابد.