عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور ارتقای کیفیت نان، با همکاری کارشناسان حوزه آرد و نان و اتحادیه نان‌‍های حجیم و نیمه حجیم تهران، طراحی نظام پایش کیفیت نانهای کشور را عملیاتی می کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که تاکنون هیچگونه نظام پایش مستمری درخصوص کیفیت نانهای تولیدی کشور وجود نداشت، اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم تهران ملزم شد با همکاری مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران، نسبت به طراحی و تهیه پیش نویس نظام پایش کیفیت نان اقدام کند.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه‌های اجرایی در راستای ارتقاء کیفیت نان، درجه‌بندی واحدهای نانوایی به منظور رقابتی کردن تولید نان است که پیش‌نویس دستورالعمل درجه‌بندی این واحدها آماده شده است.

قبادی گفت: تاسیس آموزشگاه یا آکادمی نان، برنامه دیگر این شرکت است تا با همکاری مرکز پژوهش‌های غلات، اتحادیه نانوایان و سایر سازمان‌های مرتبط، موضوع آموزش کارگران واحدهای نانوایی به صورت علمی و تخصصی مورد اجرا قرار گیرد.