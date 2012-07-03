کشتی گیر همدانی به رقابتهای آسیایی در روسیه اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جوان یکدوره مسابقه طناب کشی در شهرستان اسدآباد برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مسابقه طناب کشی بین بانوان ورزشکار در سالن 1500 نفری شهرستان اسدآباد برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم های بانوان انجمن های ورزشی و هیئت همگانی اول و دوم شدند.

معرفی بانوان برتر دو و میدانی همدان

نفرات برتر مسابقات دو و میدانی و پیاده روی پیشکسوتان انتخابی بانوان همدان معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، این رقابت ها با حضور 70 نفر از شش شهرستان در هفت گروه سنی در پیست دو و میدانی قدس همدان برگزار شد.

در پایان در رده سنی 35 تا 41 سال در ماده دو، رضوان بقائیان از همدان و در پیاده روی اعظم ترابیان از اسدآباد و در رده سنی 42 تا 48 سال منصوره حق شناس در دو از همدان برتر شدند.

همچنین در رده سنی 49 تا 55 سال اکرم پورزادی از ملایر در دو و اشرف سهرابی زاده در پیاده روی از همدان، در رده سنی 56 تا 62 سال قزتمام شمس خندان از اسدآباد در دو و در رده سنی 63 تا 69 سال فاطمه نجفی از اسدآباد در دو و اختر توکلی از همدان در پیاده روی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

ورزشکاران برتر سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی و پیاده روی بانوان را به دست آوردند.

بانوان دوچرخه سوار همدانی در ماده دور حذفی سه مدال برنز گرفتند

نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی بانوان، با کسب مقام قهرمانی توسط رکابزنان استان تهران در سه ماده پیست به پایان رسید.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.

در ادامه رقابتهای روز نخست این مسابقات، رکابزنان در سه ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان در ماده دور حذفی و در رده سنی بزرگسالان دلارام ذاکرانی از استان همدان پس از نیکناز فاضلی از تیم توابع تهران و رقیه شریفی از استان تهران سوم شد.

در ماده دور حذفی و در رده سنی جوانان انسیه بیانی از استان همدان پس پرستو باستی از استان تهران و سعیده سیاحیان از استان چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم قرار گرفت.

حضور کشتی گیر همدانی در رقابتهای آسیایی

کشتی گیر همدانی برای حضور در رقابتهای بچه های آسیا راهی روسیه شد.

بر اساس این گزارش، کشتی گیر دانش آموزی کشورمان برای شرکت در رقابتهای بچه های آسیا راهی یاکوتیا روسیه شدند.

در ترکیب تیم اعزامی کشورمان نام یونس کمیل علی آبادی از همدان در وزن 32 کیلوگرم به چشم می خورد.

این رقابتها از اواخر هفته جاری و در رشته های مختلف در شهر یاکوتیای روسیه آغاز می شود.

ورزشکاران دو و میدانی و پیاده روی همدان در راه قهرمانی کشور

تیم دو و میدانی و پیاده روی همدان از فردا در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شود.

این مسابقات از فردا به مدت سه روز در رده سنی بزرگسالان در شهرستان سقز برگزار می شود.

تیم همدان را زاهد ده پهلوان، حمزه علی نوروزی زاده، ارسلان کرمانی، سید حسن حسینی، احمد رحمانی، رحیم سعیدزاده، عباس مولایی، علی اصغر تکلو، شکراله جعفری و محمد دلیران به مربیگری و سرپرستی غلامرضا رضایی تشکیل می دهند.

پیروزی تویسرکان برابر ملایر در لیگ فوتبال پیشکسوتان

در لیگ فوتبال پیشکسوتان تیم تویسرکان برابر ملایر به پیروزی دست یافت.

بر اساس این گزارش، در لیگ پیشکسوتان استان همدان تیم های شاهد تویسرکان و ملایر به مصاف هم رفتند

در پایان تیم شاهد تویسرکان 4 بر 1 برابر حریف خود به برتری دست یافت.

این دیدار در استادیوم شهید هرمزی شهرستان تویسرکان برگزار شد.

پیروزی تیم علیصدر برابر سایپا اردبیل

تیم علیصدر همدان در هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتسال باشگاههای کشور برابر حریف خود به پیروزی دست یافت.

بر اساس این گزارش، هفته اول از دور برگشت فوتسال باشگاههای کشور در سالن رضازاده اردبیل برگزار شد.

در این دیدار تیم علیصدر همدان به مصاف تیم سایپا اردبیل رفت و در پایان 3 بر 2 حریف خود را شکست داد.

تیم علیصدر در پایان هفته دوازدهم با 23 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

پیروزی والیبالیست های همدانی

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور با پیروزی تیم همدان آغاز شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کشور به میزبانی شهرستان قزوین در حال برگزاری است.

تیم همدان در اولین دیدار خود به مصاف خوزستان رفت و در پایان برابر این تیم 3 بر صفر به برتری رسید.