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۸ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۳

یحیی سریع: ادعای ریاض درباره رهگیری پهپاد بر فراز مکه، دروغی بزرگ است

یحیی سریع: ادعای ریاض درباره رهگیری پهپاد بر فراز مکه، دروغی بزرگ است

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: امروز هیچ‌گونه عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام ندادیم؛ ادعای ریاض مبنی بر رهگیری یک پهپاد در حریم هوایی مکه، دروغی بزرگ و فاحش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: ما امروز هیچ‌گونه عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام ندادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: ادعای ریاض مبنی بر رهگیری یک پهپاد در حریم هوایی مکه، دروغی بزرگ و فاحش است. عملیات‌های ما تأسیسات نفتی و پایگاه‌ های نظامی دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: دیگر کسی در این دنیا باقی نمانده است که این تهمت‌ ها و دروغ‌ های منتشر شده توسط رژیم جنایتکار آل‌ سعود را باور کند.

کد مطلب 6994083

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