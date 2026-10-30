یحیی سریع: ادعای ریاض درباره رهگیری پهپاد بر فراز مکه، دروغی بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: ما امروز هیچ‌گونه عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام ندادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: ادعای ریاض مبنی بر رهگیری یک پهپاد در حریم هوایی مکه، دروغی بزرگ و فاحش است. عملیات‌های ما تأسیسات نفتی و پایگاه‌ های نظامی دشمن سعودی را هدف قرار می‌دهند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: دیگر کسی در این دنیا باقی نمانده است که این تهمت‌ ها و دروغ‌ های منتشر شده توسط رژیم جنایتکار آل‌ سعود را باور کند.