  1. ورزش
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

از سوی اماراتی‌ها اعلام شد؛

مهاجم تیم فوتبال سپاهان رسما به باشگاه النصر امارات پیوست

مهاجم تیم فوتبال سپاهان رسما به باشگاه النصر امارات پیوست

باشگاه النصر امارات از عقد قرارداد رسمی با "برونو سزار"، مهاجم برزیلی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت خبری باشگاه النصر امارات در خبری که روز پنجشنبه 5 ژوئیه 2012 روی خروجی خود قرار داده، خبر عقد قرارداد رسمی با برونو سزار را رسما اعلام کرده است.

این سایت از امضای قرارداد یکساله رسمی قابل تجدید با برونو سزار مهاجم تیم سپاهان ایران پس از نهایی شدن گفتگوها میان طرفین خبر داد. کادر فنی النصر جذب این بازیکن را در اولویت‌های فصل 13-2012 قرار داده بودند.

برونو سزار 26 ساله 190 سانتیمتر قد دارد و متولد شهر سائوپولو، یکی از مهاجمان برجسته لیگ ایران است که نقش مهمی در راهیابی سپاهان به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ایفا کرده است. انتقال برونو سزار به تیم النصر امارات در حالی صورت می‌گیرد که اخباری در خصوص جدایی فابیو جانواریو از تیم سپاهان نیز مطرح شده است.

کد مطلب 1643355

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