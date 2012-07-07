40 میلیارد ریال اعتبار به پروژه باند دوم جاده میناب تا دوراهی اختصاص یافت

محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام از اولویت های اداره راه و شهرسازی است عنوان کرد: بزرگترین پروژه راهسازی در شهرستان در در سفر اخیر وزیر راه شهرسازی به استان از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار شد.

ذاکری با اشاره به اینکه بیش از 15کیلومتر از باند دوم جاده میناب تا دوراهی باقی مانده، اظهارداشت: علت اصلی تاخیر درتکمیل و بهره برداری از این طرح بزرگ عدم اختصاص اعتبارات ملی بوده است.

وی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را ناکافی عنوان کرد و افزود: تلاش داریم تا بتوانیم در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات مورد نیاز را از محل تملک های دارایی تامین کنیم.

وی از احداث و بهره برداری از پروژه های راهسازی در روستاهای ریگ مولد، چاه حسین و چرک از توابع بخش هشتبندی و راه روستایی تلنگ گهرو، فخر آباد از توابع بخش مرکزی تا پایان هفته دولت سال جاری خبر داد.

ذاکری گفت: طی شش ماه آینده جاده ارتباطی روستای باغگلان ، کلنتان به دهوسطی با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص تامین اعتبار جاده های روستایی نز و دون در بخش سندرک اضافه کرد: برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به دنبال تامین اعتبار از محل اعتبارا ت ملی و وزارت نفت هستیم.

سرپرست اداره راه و شهرسازی میناب یادآور شد: جاده ارتباطی بخش هشتبندی به میناب و بلوار رسالت به زهوکی در بخش مرکزی میناب به دنبال تامین اعتبار است.