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۲۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۵

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با "مهر " :

20 هزار پرستار براي حل مشكل كمبود نيروي انساني بيمارستانها كافي است

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت تقاضاي استخدام 20 هزار پرستار را به مجلس داده است و كميسيون اجتماعي نيز بر روي اين تعداد نظر مساعد دارد.

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كميته اي براي بررسي تعداد نيروي مورد نياز پرستاري متشكل از سازمان مديريت ، وزارت بهداشت و كميسيون اجتماعي مجلس موظف شده تا بر اساس نيازهاي بيمارستان ها تعداد پرستاران مورد نياز را مشخص كند.

 وي تصريح كرد: ما هيچ مخالفتي با استخدام نيروي پرستار جديد نداريم بلكه خواسته ايم اين كار بر اساس بررسي و انجام مطالعات كارشناسي انجام شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطر نشان كرد: بيشترين نياز و احتياج نيروي پرستار براي بيمارستان هاي تازه تاسيس شده و شهرهايي است كه ارتقا پيدا كرده و ما فكر مي كنيم اين تعداد پرستار بتواند احتياج وزارت بهداشت به نيروي پرستار را بر طرف كند.

عباسپور گفت: البته براي تصويب اين تعداد بايد تعداد خروجي هاي پرستاري را نيز بررسي كرده و آماري مشخصي در رابطه با خروجي هر ساله آنها به دست آوريم .

گفتني است كمبود نيروي انساني پرستاري در بيمارستان هاي شهري به بزرگي تهران نيز همواره وجود داشته است و بارها مسوولان سازمان نظام پرستاري اعلام كرده اند كه كمبود نيروي پرستار در بسياري از بيمارستان هاي تهران باعث مرگ و مير بيماران شده است  ، آيا بيمارستان امام خميني (ره) با سال ها قدمت يك بيمارستان تازه تاسيس به شمار مي آيد؟ !

کد مطلب 164453

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