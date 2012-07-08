16 هزار هکتار از مزارع خراسان شمالی زیر کشت صیفی جات رفت

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در سال زراعی جاری حدود 16 هزار هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت انواع محصولات صیفی شامل، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، هندوانه بذری، خیار، هویج، خربزه و سایر سبزی‌های برگی و غده‌ای قرار گرفته است.

وی بیشترین سطح زیر کشت تابستانه استان را مربوط به گوجه فرنگی ذکر کرد و افزود:5 هزار و 100 هکتار از این اراضی به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته که این میزان به نسبت سال گذشته افزایشی هزار هکتار داشته است.

عدالتیان با بیان اینکه سطح زیر کشت صیفی جات استان در سال زراعی جاری به نسبت سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است، پیش بینی کرد: در سال جاری حدود 308 هزار تن انواع محصولات تابستانه از مزارع خراسان شمالی برداشت شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود 225 هزار تن انواع محصولات صیفی از سطح 12 هزار و 800 هکتار از مزارع خراسان شمالی برداشت شد.

به گفته عدالتیان در سال زراعی جاری با توجه به افزایش نزولات جوی و اجرای طرح‌های بهزراعی میزان تولید این محصولات در خراسان شمالی حدود 35 درصد افزایش می‌یابد.

یادآور می‌شود خراسان شمالی 307 هزار هکتار عرصه زراعی داشته که حدود 80 هزار هکتار آن به کشت بهاره اختصاص دارد.