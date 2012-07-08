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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

محمدی خبر داد؛

بیش از 10هزار نفر در نیمه نخست تیر از موزه آذربایجان شرقی بازدید کردند

بیش از 10هزار نفر در نیمه نخست تیر از موزه آذربایجان شرقی بازدید کردند

تبریز - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از بازدید بیش از 10 هزار نفر در نیمه نخست تیر ماه جاری از موزه آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه ای  با خبرنگاران در محل آن سازمان این آمار بازدید را قابل توجه دانست و تشریح کرد: در 15 روزه اول تیر ماه، گردشگرانی  از کشورهای مختلف از موزه آذربایجان دیدار کردند.

محمدی تشریح کرد: این گردشگران از کشورهای مختلفی همچون بلاروس، لیتوانی، ژاپن و اکراین بودند که اشیای نگهداری شده در موزه بسیار مورد استقبال و توجه آنها قرار گرفته بود.

وی همچنین اضافه کرد: موزه آذربایجان به جز گردشگران خارجی، شاهد حضور گردشگران و میهمانان  ویژه ای از سراسر کشور، هنرمندان و معاونان صنایع دستی و مدیران حراست دستگاه های سراسر کشور واعضای سازمان نظام مهندسی کشور  نیز در این مدت بوده است که برای شرکت در همایش های علمی ، تخصصی ، اداری و مسابقات ورزشی به تبریز سفر کرده بودند .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به آمار بالای بازدید از موزه آذربایجان یادآور شد: موزه آذربایجان به لحاظ غنای تاریخی و فرهنگی و توانایی بالای آن برای معرفی دوره های مختلف تاریخی همواره مورد توجه خاص بازدید کنندگان است که معمولا طبق آمار، بیشترین حجم بازدیدکننده آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی را در ایام تعطیلات به خود اختصاص می دهد.

محمدی با اشاره به ثبت ساختمان موزه آذربایجان در فهرست آثار ملی، تصریح کرد: موزه آذربایجان با مساحت بیش از سه هزار متر مربع و با برخورداری از سه سالن نمایش، چند اطاق اداری و کتابخانه، یکی از بزرگترین موزه های کشور محسوب می شود.

وی همچنین تصریح کرد: موزه آذربایجان در تابستان 91 همه روزه از ساعت هشت تا 14 و از ساعت 16 تا 10 شب آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان خواهد بود. 

کد مطلب 1644807

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