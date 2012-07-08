بیش از 10هزار نفر در نیمه نخست تیر از موزه آذربایجان شرقی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه ای با خبرنگاران در محل آن سازمان این آمار بازدید را قابل توجه دانست و تشریح کرد: در 15 روزه اول تیر ماه، گردشگرانی از کشورهای مختلف از موزه آذربایجان دیدار کردند.



محمدی تشریح کرد: این گردشگران از کشورهای مختلفی همچون بلاروس، لیتوانی، ژاپن و اکراین بودند که اشیای نگهداری شده در موزه بسیار مورد استقبال و توجه آنها قرار گرفته بود.



وی همچنین اضافه کرد: موزه آذربایجان به جز گردشگران خارجی، شاهد حضور گردشگران و میهمانان ویژه ای از سراسر کشور، هنرمندان و معاونان صنایع دستی و مدیران حراست دستگاه های سراسر کشور واعضای سازمان نظام مهندسی کشور نیز در این مدت بوده است که برای شرکت در همایش های علمی ، تخصصی ، اداری و مسابقات ورزشی به تبریز سفر کرده بودند .



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به آمار بالای بازدید از موزه آذربایجان یادآور شد: موزه آذربایجان به لحاظ غنای تاریخی و فرهنگی و توانایی بالای آن برای معرفی دوره های مختلف تاریخی همواره مورد توجه خاص بازدید کنندگان است که معمولا طبق آمار، بیشترین حجم بازدیدکننده آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی را در ایام تعطیلات به خود اختصاص می دهد.



محمدی با اشاره به ثبت ساختمان موزه آذربایجان در فهرست آثار ملی، تصریح کرد: موزه آذربایجان با مساحت بیش از سه هزار متر مربع و با برخورداری از سه سالن نمایش، چند اطاق اداری و کتابخانه، یکی از بزرگترین موزه های کشور محسوب می شود.



وی همچنین تصریح کرد: موزه آذربایجان در تابستان 91 همه روزه از ساعت هشت تا 14 و از ساعت 16 تا 10 شب آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان خواهد بود.