صنعت گردشگری قابلیت کلیدی توسعه گیلان/ لزوم معرفی جاذبه ها

به گزارش خبرنگار مهر، گیلان با برخورداری از چشم اندازهای ویژه، طبیعت، محیط زیبا، ویژگی های خاص اقلیمی و جاذبه های گردشگری متنوع خود می تواند انتظارات هر گردشگری را بر آورده سازد.

در این استان اقلیم چنان جنبه های گوناگون زندگی، سکونت و حتی سنن مردم را در خود گرفته که شناخت آن، استعدادها و محدودیتها بدون مطالعه جامعه اقلیم، نقش و کاربرد آن امکانپذیر نیست.

بنابراین هرگونه برنامه ریزی برای تغییرات محیطی بدون در نظر گرفتن اقلیم و تاثیرپذیری متقابل اقلیم و محیط، توسعه ای پایدار را در استان به ارمغان نمی آورد.

لزوم توسعه زیر ساختهای گردشگری گیلان

در حال حاضر توسعه زیر ساختهای گردشگری از اولویتهای مهم کاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر استان به شمار می رود از اینرو تمامی مسئولان باید در این امرخطیر سازمان مزبور را یاری دهند.

یک کارشناس مسائل گردشگری در این ارتباط گفت: در کشورهای در حال توسعه گردشگری بالاترین منبع درآمد مهم حتی پس از درآمدهای نفتی است.

محمد مهدی رنجبر افزود: گردشگری امروزه از مباحث مهم و موثر اقتصادی و از عوامل برجسته ارتباط اجتماعی، فرهنگ و دارای خاص و پیامدهای ویژه ایست و می توان از آن به منزله یکی از نیروهای محرک توسعه اقتصادی مناطق بهره برد.

وی اظهارداشت: گردشگری در مفهوم اقتصادی یک کالای اقتصادیست که مهمترین اثر مستقیم آن بر اقتصاد از طریق تزریق پول است.

این کارشناس مسائل گردشگری گفت: توسعه صنعت گردشگری و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از آن همانند افزایش صادرات عمل می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ویژگی خاص این صنعت تبدیل بسیاری ازکالاهای غیر قابل مبادله به کالاهای قابل مبادله و کالاهای ناحیه ای و منطقه ایست، افزود: کمک به رشد متوازن اقتصادی از دیگر مزایایی صنعت گردشگری است.

بنابراین مطالعه و شناسایی محدودیتها و مخاطرات تهدید کننده جوی و فراهم کننده آسایش اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه های و ظرفیتهای نهفته در ویژگی های طبیعی و جغرافیایی گسترده کشور در فصول متفاوت سال با هدف لحاظ کردن این مولفه ها در برنامه ریزی ملی و استانی نظیر توسعه گردشگری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

گیلان در شمال ایران همچون نگینی سبز و زمردین می درخشد

استان گیلان در شمال ایران همچون نگینی سبز و زمردین تحت تاثیر اقلیم معتدل، سازگاری خوبی با گردشگران در طول قرون و اعصار متمادی از خود به نمایش گذاشته است.

در این ارتباط استاندار گیلان با اشاره به اینکه رونق گردشگری با توسعه زیرساختها امکانپذیر است، گفت: خوشبختانه امروز توسعه و رونق همه جانبه و سرمایه ‌گذاری جدی در صنعت گردشگری استان در حال شکل گیری است.

مهدی سعادتی با بیان اینکه گیلان ویژگی های کم نظیر گردشگری را در خود جای داده است، افزود: این استان با توجه به تنوع فرهنگی، دیرینه تاریخی و باستانی، بستر مناسبی برای ظهور اقدامات میراث فرهنگی و توسعه زیرساختهای گردشگریست.

وی همچنین خواستار اهتمام جدی مسئولان برای توسعه زیرساختهای گردشگری شد و بر ضرورت شناخت و توسعه زیرساختهای این صنعت تاکید کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه صنعت گردشگری استان در راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی تقویت خواهد شد، گفت: این خطه به سبب موقعیت جغرافیایی دارای جاذبه ‌های گردشگری بی شماریست.

وی افزود: اکنون برنامه‌های متعددی برای توسعه زیرساختهای گردشگری در استان در حال اجراست که تلاش می ‌شود با تسریع در روند این طرحها زمینه لازم برای توسعه بیش از پیش گردشگری فراهم شود.

سعادتی با تاکید بر شناخت و توسعه زیرساختهای گردشگری استان یادآورشد: در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید نقاط گردشگری به همگان معرفی شود.

12 تصمیم راهبردی برای توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری گیلان

استاندار همچنین به 12 تصمیم راهبردی برای توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری گیلان اشاره کرد و افزود: برای اجرایی شدن این تصمیمات 33 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد فضای مناسب در شهرهای ساحلی، تکمیل پلاژهای نمونه والگویی در رودسر و رضوانشهر، مرمت و بازسازی کاروانسرای شاه عباسی برای تولید و عرضه سوغاتی های گیلان، تجهیز و تکمیل 14 اردوگاه گردشگری، اجرایی شدن سه مرحله باقیمانده از موزه میراث روستایی استان در سراوان رشت، رفع موانع ثبت ماسوله در فهرست جهانی، مرمت و ساماندهی مسیر دو کیلومتری منتهی به دژ تاریخی قلعه رودخان، توسعه گردشگری سلامت، آموزش و ساماندهی هنرمندان صنایع دستی را از جمله این تصمیمات عنوان کرد.

بدون شک گیلان به سبب بهره مندی از مواهب الهی و میراث تاریخی دارای جذابیتهایست که ساکنان هر نقطه از کره خاکی دوست دارند از این میراث بهره مند شوند و یا آن را داشته باشند.

اما یکی از بدیهی ترین زمینه های حضور گردشگری در استان مهیا شدن زیر ساختهایست که گردشگر بتواند به راحتی در کنار بهره گیری از امکانات با فراغ بال از آثار تاریخی و منابع سرشار طبیعی بازدید کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: گردشگری به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی در جوامع است چرا که این صنعت با فراهم آوردن زیرساختهای لازم با هدف دستیابی به شکوفایی اقتصادی، منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی می شود.

غلامعلی جعفر زاده افزود: در استان گیلان با توجه به پیشینه تاریخی گرانبها و نیز موقعیت جغرافیایی بی بدیل، ظرفیتهای فراوانی برای رشد و توسعه گردشگری وجود دارد.

وی اظهارداشت: وجود ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی، جاذبه های طبیعی و طبیعت چهار فصل زمینه فرصتهای سرمایه‌ گذاری فراوانی را ایجاد می کند که باید از این بسترها به نحو مطلوب بهره گیری شود.

تمامی دستگاههای باید در راستای رونق صنعت گردشگری استان تلاش کنند

نماینده مردم رشت، رشد و رونق گردشگری گیلان را نیازمند توسعه زیرساختها گردشگری و معرفی بیشتر جاذبه های طبیعی و تاریخی استان دانست و یادآورشد: تمامی دستگاههای باید در راستای رونق صنعت گردشگری استان تلاش مضاعفی داشته باشند.

به هر حال برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم برای توسعه و گسترش این صنعت و توسعه زیرساختهای گردشگری را به همراه داشته باشد.

در استان فرصتهای گردشگری فراوانی وجود که باید این فرصتها را شناسایی و در طرحهای گردشگری گنجاند و زمینه سرمایه گذاری را در زیرساختها از قبیل هتلها، رستورانها و سایر موارد مهیا کرد.

گیلان یکی از زیباترین مناطق ایران است که هرساله پذیرای میلیونها نفر توریست داخلی و خارجی است، جنگلهای زیبا و ییلاقات مصفای کوهستانهای غرب و شرق استان، سواحل زیبای دریای خزر، تالاب بین المللی انزلی و دهها مرکز تاریخی، مذهبی و تفریحی شاهد انبوهی از جمعیت بازدید کننده در تمام فصول سالند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به جاذبه های مختلف از قبیل آئین های ازدواج، نوروز، بازیها و ورزشهای محلی، غذاهای محلی و بومی، موسیقی سنتی، لباسهای محلی اشاره کرد و گفت: این ظرفیتهای باید در قالب برنامه های هدفمند در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استان بهره برداری شود.

امید عزیزی صنایع دستی استان را منحصر بفرد و متنوع دانست و افزود: صنایع چوبی، تزئینی و دکوراسیون، جاجیم، قلاب دوزی، چاروق دوزی، گلیم بافی، نازک کاری و خراطی چوب، تولیدات دستبافت پشمی، قالیبافی، مینیاتور و معرق، چموش، سفال و سرامیک، قلاب دوزی، مروارید بافی، عروسک کاموایی، بامو بافی، تکه دوزی، چادر شب بافی، حصیر بافی، شالبافی، نمد بافی، مجسمه سازی، گلسازی و مکرومه بافی از مشهورترین این هنرها دستی هستند.

وی همچنین به مقوله اکوتوریسم در گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: طبیعت ‌گردی در استان از جایگاه ویژه‌ و رشد قابل توجهی برخوردار است.

طبیعت ‌گردی در گیلان از جایگاه ویژه‌ ای برخوردار است

مدیرکل میراث فرهنگی گفت: گیلان با برخورداری از جاذبه ‌های زیستی بسیار زیبا در کنار جاذبه ‌های تاریخی از قطبهای مهم جذب گردشگران طبیعت در ایران و جهان است.

وی افزود: قله ‌های سربه فلک کشیده، جنگلهای انبوه و بکر، چشمه ‌ها، آبشارها و سایر موارد باعث به وجود آمدن تنوع زیستی کم‌ نظیری در این استان شده است.

عزیزی ادامه داد: رشد و توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد رشته فعالیتهای جدید، زمینه فعال شدن سایر بخش‌ های اقتصادی را فراهم می ‌آورد.

به هر حال توسعه صنعت گردشگری با عملکرد ملی و منطقه ای بعنوان یک ظرفیت جدید درراستای توسعه پایدار نقش تعیین کننده دارد از اینرو باید با برنامه ریزی اصولی و توسعه زیر ساختها از ظرفیتهای گردشگری تمامی مناطق کشور به ویژه گیلان برای اشتغال، پویایی اقتصادی وغیره استفاده بهینه کرد.