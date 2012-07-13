املاک روستایی شهرستان گرمسار سند دار می شوند

مهدی کفاش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار صدور سند مالکیت املاک روستایی در شهرستان گرمسار اظهار داشت: برابر آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن مکلف است با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند برای املاک واقع در محدوده طرح هادی روستاهای بالای 20 خانوار اقدام نماید.

وی ادامه داد: همچنین از وظایف محول شده جدید به بنیاد مسکن، صدور اسناد مالکیت برای املاک فاقد سند در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمسار در خصوص صدور اسناد مالکیت گفت: در حال حاضر واحدهای مسکن مهر شهرهای آرادان و ایوانکی و روستاهای کرند، کوشک، حاجی آباد، نوده اربابی، غیاث آباد، لجران، رستم آباد، حسین آباد کردها و چشمه نادی به دلیل نیمه تمام بودن اقدامات گذشته در اولویت قرار گرفته اند.

کفاش در پایان ابراز امیدواری کرد تا سایر املاک روستاهای شهرستان های گرمسار و آرادان نیز زیر پوشش این طرح سند دار شوند.