درایت مجلس خبرگان در انتخاب رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تصریح شده است: بلافاصله پس از آن حادثه جانگذار و زمانی که ممکن بود کشور با شرایط بحرانی و توطئه های جدید در سطوح داخلی و بین المللی مواجه شود، مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد و پس از بحثهای فشرده و دقیق، حضرت آیت الله خامنه ای، به عنوان جانشین امام خمینی (ره) و به رهبری انقلاب اسلامی انتخاب شدند. مجلس خبرگان رهبری، امین مردم برای انتخاب رهبر جامعه اسلامی و یک مجمع کارشناسی و تخصصی از علمای مورد اعتماد آنان در این زمینه است.

در این بیانیه ضمن گرامیداشت 23 تیرماه، سالروز گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 آمده است: جایگاه برجسته مجلس خبرگان رهبری، تعیین رهبر و نظارت بر فعالیتهای آن است و مردم با انتخاب اعضای این مجلس برای مدت 8 سال، در واقع به آنان برای انجام این ماموریت مهم، اعتماد و اطمینان نموده‌اند.



این بیانیه با اشاره به اینکه انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران در واقع به صورت غیرمستقیم توسط مردم انجام می گیرد، می افزاید: براساس اصل 109 قانون اساسی، رهبر دارای شرایط متعددی است و باید در رشته های مختلف فقه، حقوق و احکام اسلامی تخصص بالایی داشته باشد و مردم به دلیل عدم آشنایی تفصیلی و تخصصی با علوم و احکام اسلامی این وظیفه را به کارشناسان و خبرگان در موضوعات فقهی و اسلامی واگذار می کنند.



در این بیانیه تأکید شده است: اکنون با گذشت 23 سال از آن انتخاب سرنوشت ساز، درستی آن بیش از پیش بر همگان نمایان شده است و حضرت آیت الله خامنه ای با درایت، فرزانگی و هوشیاری، همچنان انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحقق آرمان‌های امام راحل هدایت می کنند.