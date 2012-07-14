تشریح آخرین تغییرات سند دانشگاه اسلامی/ تدوین راهکارهای اسلامی شدن

حجت‌الاسلام‌ روح‌الله شاطری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تغییر و تحولات سند دانشگاه اسلامی گفت: سند دانشگاه اسلامی در سال 76 تدوین و درسال 79 به تصویب اعضای شورای انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها رسید.

وی ادامه داد: بعد از گذشت 14 سال از تدوین این سند، سال 89 دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها موظف شد، سند دانشگاه اسلامی را در ذیل اسناد بالا دستی مانند نقشه جامع علمی کشور که در حال تصویب بود بازنگری و دوباره تدوین کند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: سند اول دانشگاه اسلامی که به تصویب رسیده بود دانشگاه را به 6 مولفه، استاد، دانشجو، نظام برنامه ریزی فرهنگی ، متون و برنامه ریزی درسی، نظام برنامه ریزی آموزشی پژوهشی و مدیریت تقسیم کرده بود، زمانی که به دبیرخانه ماموریت تدوین و بازنگری سند دانشگاه اسلامی ارایه شد در بازنگری که صورت گرفت مشخص شد برای برخی از سیاست‌ها در سند اول اقدام عملی تعریف نشده بود و این مساله باعث می شد که مراکز و دستگاه‌های مجری برای اجرای آن با ابهام روبرو شوند و نیاز بود اقدامات عملی برای آن تعریف شود.

وی به مهمترین اقدامات انجام شده در سند دانشگاه اسلامی اشاره کرد و افزود: دراین سند، اولین کاری که صورت گرفت چهار مولفه نظام آموزشی، نظام فرهنگی تربیتی، نظام پژوهشی و نظام مدیریت تعریف و برای هریک از آنها اقدامات عملیاتی و اجرایی تدوین شد کاری که در سند اول دانشگاه اسلامی زیاد به آن پرداخته نشده بود.

شاطری خاطر نشان کرد: سپس شاخص‌هایی برای ارزیابی سند تدوین شد و همچنین وظیفه هر دستگاه در سند دانشگاه اسلامی مشخص شد.

وی یاداورشد: همچنین برای تکمیل سند، سامانه ای راه اندازی شد تا از مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و وزارت بهداشت استفاده لازم صورت گیرد و دانشگاهیان بتوانند نظرات خود را اعلام کنند.

دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: کمیته مشورتی متشکل از معاونین آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد تشکیل شد و بین این دستگاه‌ها تقسیم وظایف صورت گرفت تا هر یک از این دستگاه‌ها یکی از این نظام‌ها را تدوین کرده و به شورای اسلامی شدن دانشگاه ها پیشنهاد دهد.

وی گفت: دبیرخانه همچنین چند کارگروه تخصصی تشکیل داده و از نظر صاحب نظران در این زمینه استفاده کند، اکنون سند دانشگاه اسلامی تا اصول مبانی دانشگاه اسلامی تدوین شده است و برای تصویب به شورای انقلاب فرهنگی ارایه خواهد شد و برنامه ما این است که تا پایان امسال این سند تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ شود.