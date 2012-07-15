نوروزعلی گله‌دار با اشاره به اینکه این سازمان ایتام و سادات مستمند، افراد بی‌سرپرست و بدسرپرست، از کارافتاده و بیماران صعب‌العلاج را زیر پوشش قرار می دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این افراد در طول سال از بسته‌های غذایی، پوشاک و لوازم مصرفی اهدایی خیریه استفاده می‌کنند.

وی از برگزاری کلاس‌های آموزشی، اخلاقی و اشتغال‌زایی و جلسات ادعیه در این خیریه خبر داد، افزود: شرکت منسجم مددجویان در نماز جمعه و تظاهرات انقلابی، راه‌اندازی هیئت عزاداری و زنجیرزنی در ایام سوگواری ائمه(ع) و امام خمینی(ره)، راه‌اندازی ایستگاه پذیرایی صلواتی و برگزاری مراسم جشن ولادت ائمه(ع) از دیگر برنامه‌های این خیریه است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های تفریحی برای مددجویان چون بازدید از اماکن دیدنی و تفریحی نیشابور گفت: راه‌اندازی کتابخانه برای مددجویان، برگزاری مسابقات فرهنگی در این مراسم‌های خیریه و برپایی پایگاه‌های جشن نیکوکاری و عاطفه‌ها و فطریه در مناسبت‌های ملی مذهبی از دیگر فعالیت‌ها بوده است.

وی از اهدای جهیزیه به 114 نفر از متقاضیانی که زیر پوشش خیریه آبشار عاطفه‌ها هستند در سال‌های 89 و 90 اطلاع داد، افزود: این سازمان خیریه بعد از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال‌ احمر به‌عنوان خیریه‌های دولتی و عمومی، به‌عنوان بزرگترین خیریه خصوصی کشور مشغول ارائه خدمات حمایتی و فرهنگی به مددجویان است.