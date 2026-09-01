به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی در آیین کلنگ‌زنی شهرک گلخانه‌ای واشیان پلدختر اظهار داشت: این شهرک از سال ۱۳۹۰ در زمینی به مساحت ۱۸.۷ هکتار آغاز شده و تاکنون حدود ۷۲ درصد زیرساخت‌های آن توسط سازمان جهاد کشاورزی آماده شده است.

وی با اشاره به توقف و رکود چندساله این پروژه، افزود: با تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان و تعیین برش شهرستانی، شهرک گلخانه‌ای واشیان به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران پلدختر در این برنامه قرار گرفت تا با فعال شدن ظرفیت‌های موجود، روند اجرای آن شتاب بگیرد.

فرماندار پلدختر تصریح کرد: این شهرک به بسیج سازندگی واگذار شده و با ورود این مجموعه و مشارکت سرمایه‌گذاران، انتظار می‌رود عملیات اجرایی پروژه با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و زمینه بهره‌مندی مردم شهرستان از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی آن فراهم شود.

انتقال آب دشت جایدر؛ طرحی برای آبیاری ۲ هزار هکتار

عزیزی در ادامه به پروژه انتقال آب به دشت جایدر اشاره کرد و گفت: این طرح با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آب‌رسانی به اراضی کشاورزی پلدختر است که حدود ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم یک‌هزار نفر را فراهم کند، افزود: طرح انتقال آب دشت جایدر پیش از این با مشکل تأمین برق مواجه بود که در سفر قبلی استاندار لرستان به شهرستان، ۱۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای رفع این مشکل اختصاص یافت و این اعتبار به‌طور کامل تخصیص و جذب شد.

فرماندار پلدختر ادامه داد: با تأمین اعتبار و رفع مشکل برق، عملیات لایروبی و پاکسازی پمپاژ در حال انجام است و امیدواریم پروژه تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

ایستگاه پمپاژ رنگین‌بان در مسیر تکمیل

عزیزی همچنین درباره آخرین وضعیت ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی رنگین‌بان اظهار داشت: این پروژه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تسریع در روند اجرا به بسیج سازندگی واگذار شده است.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات مورد نیاز این ایستگاه نیز خریداری شده و با تکمیل عملیات اجرایی، ظرفیت آبرسانی به اراضی کشاورزی منطقه افزایش خواهد یافت.

تمرکز بر پروژه‌های پیشران برای رونق تولید

فرماندار پلدختر با تقدیر از فعالیت‌های اجرایی، میدانی، تولیدی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: استمرار این اقدامات و تسریع در اجرای پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فعال شدن طرح‌هایی مانند شهرک گلخانه‌ای واشیان، انتقال آب دشت جایدر و ایستگاه پمپاژ رنگین‌بان، ظرفیت‌های مهمی برای توسعه بخش کشاورزی پلدختر ایجاد می‌کند و باید با جدیت تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری دنبال شوند.