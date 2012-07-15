واگذاری زمین به باشگاههای استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف درحاشیه مراسم افتتاح خانه کشتی پهلوان منصور برزگر با بیان اینکه شهرداری با رویکرد اجتماعی، سالنهای ورزشی را افزایش داده است، افزود: این موضوع به ویژه در ورزشهای سنتی و بومی که ریشه در فرهنگ جوانمردی دبنا شده است و همچنین ورزش زور خانه ای با بیش از 30 مرکز در تهران راه اندازی شده و خانه های کشتی ، سالنهای چند منظوره ، زمینهای فوتبال و... به نحوی در تهران ایجاد شده است تا هر شهروندی که در تهران بخواهد ورزش کند با طی 300 تا 400 متر به هر طرف که حرکت کند به امکانات ورزشی در پارکها ، سراهای محلات ، سالنها و فرهنگسراها دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدف سلامت جسمی که مقدمه سلامت روحی و معنوی در شهر انجام شده ، افزود: قهرمانی با برد به دست می آید اما پهلوانی با گذشت و جوانمردی و می بینیم که جهان پهلوان تختی در مبارزه با رقیب وقتی می داند که یک پای او آسیب دیده از ضعف آن به خاطر برد خود استفاده نمی کند و این خصلت در کشتی گیران ما که عموما خصلت پهلوانی را به آنان می دهند وجود دارد .

قالیباف تصریح کرد این پهلوانان در مبارزه با نفس قهرمان هستند و نسبت به مردم و ملت خویش روحیه گذشت دارند و این در فرهنگ ایران اسلامی ما بوده و ما باید امروز تلاش کنیم تا آن را در همه عرصه های فرهنگی و ورزشی تقویت کنیم .

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در زمینهای خاکی به جای ایجاد فضاهای ورزشی ساخت و ساز می شود اظهار کرد : هرجایی که نیازی به سرانه های فرهنگی و ورزشی بوده حتما اولویت با سرانه های خدماتی هفت گانه از جمله ورزش است، اما اگر زمینی متعلق به شهروندی باشد بر اساس کاربری آن اقدام می شود .

وی در ادامه در خصوص واگذاری ورزشگاه به باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت: این کار انجام شده و قرارداد آن بسته شده است اما متاسفانه بعضا باشگاهها ضوابط قراردادی را که بستند رعایت نمی کنند در این زمینه شهرداری دو زمین در مناطق 15 و 19 را به این باشگاهها واگذار کرده و یکی از این باشگاهها قرارداد نیز بسته و در آنجا تمرین هم می کنند که امیدوارم طبق ضابطه این کار دنبال شود و حتما برای ما تیمهایی که متعلق به تهران است در اولویت قرار دارد، چنانچه شهرداری اسپانسر این دو تیم نیز بوده است .

قالیباف در ادامه با تاکید بر اهمیت نشاط در زندگی افزود: برای داشتن نشاط در زندگی اول باید جسم سالم داشت و اگر فردی در سلامت جسمی مشکل داشته باشد، نشاط و شادابی لازم را در حوزه های فرهنگی ، اقتصادی و حتی برای نیایش و دعا و حذکات معنوی نیز ندارد و دچار مشکل می شود و حتما سلامت جسمی مقدمه ای برای سایر عرصه های زندگی است.

