سرپرست پرسپولیس: پوست انداختیم اما آماده دربی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی قبل از شروع دربی ۱۰۷ پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: با وجود اینکه پرسپولیس نسبت به گذشته پوستاندازی کرده و تغییراتی در تیم ایجاد شده است، فکر میکنم خیلی خوب آماده و هماهنگ شدهایم. امیدوارم شرایط به شکلی پیش برود که شاهد یک بازی خوب و جذاب باشیم.
وی درباره خاطراتش از دربیهای تهران گفت: بهترین خاطرات من از دربی به بازیهایی برمیگردد که توانستم در دیدار رفت و برگشت گلزنی کنم. البته گل ۴۰ متری کریم باقری هم یکی از خاطرات ماندگار و فوقالعاده من از دربی است که همیشه در ذهنم خواهد ماند.
سرپرست پرسپولیس در پایان گفت: دربی همیشه برای بازیکنان و هواداران شرایط ویژهای دارد و امیدوارم امروز هم مسابقهای در شأن فوتبال ایران برگزار شود.
نظر شما