به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره فرهنگی و هنری سپاه با شعار «در امتداد بعثت مردم» امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در اتاق جلسات حوزه هنری لرستان برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه، سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و جمعی از مسئولان و هنرمندان استان حضور داشتند.

چهاردهمین جشنواره فرهنگی و هنری سپاه با هدف توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و مشارکت هنرمندان پاسدار سراسر کشور برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این جشنواره از هفتم تا نهم آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و در شهرستان خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

در این رویداد فرهنگی و هنری، هنرمندان پاسدار از سراسر کشور حضور خواهند داشت و آثار و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آنان در قالب جشنواره ارائه و مورد توجه قرار می‌گیرد.

رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره فرهنگی و هنری سپاه نیز در جریان این نشست انجام شد.