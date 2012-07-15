حضور سه ورزشکار همدانی در مسابقات المپیک لندن/سومی کشور برای کاراته همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل کمیته ملی المپیک در آستانه آغاز بازیهای المپیک 2012 لندن لیست کاروان اعزامی ایران به این دوره از بازیها که شش تا 23 مرداد در لندن برگزار می‌شود را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در لیست اعلام شده نام سه تن از ورزشکاران استان همدان به چشم می خورد.

مه لقا جام بزرگ در رشته تیراندازی، آرزو حکیمی مقدم در رشته قایقرانی و صادق گودرزی در رشته کشتی آزاد سه ورزشکار همدانی شرکت کننده در مسابقات لندن هستند.

براساس اعلام کمیته ملی المپیک 54 ورزشکار ایران در این دوره از بازیها شرکت خواهد کرد که شامل هشت زن است دوتن از آنها همدانی هستند.

46 همراه مرد نیز این کاروان را همراهی خواهد کرد.

برد تیم کشتی شهرداری نهاوند برابر شهرداری قوچان

در ادامه مسابقات کشتی لیگ دسته اول کشتی کشور جام خلیج فارس در نهاوند شهرداری نهاوند، تیم شهرداری قوچان را شکست داد.

این مسابقه در سالن شش هزار نفری مجتمع ورزشی علیمرادیان نهاوند برگزار شد و تیم کشتی شهرداری نهاوند با نتیجه 20 بر 8 حریف خود را شکست داد.

در این مسابقه کشتی گیران دو تیم در هشت وزن با یکدیگر کشتی گرفتند که سهم کشتی گیران نهاوند شش پیروزی و دو شکست بود.

در هفته سوم این رقابتها تیم کشتی نهاوند میهمان تیم کشتی مازندران خواهد بود.

بانوان شمشیر باز همدان در راه قهرمانی کشور

تیم شمشیربازی بانوان کشور از فردا در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان کشور از امروز به مدت پنج روز در رده سنی نوجوانان و جوانان در شهرستان تهران برگزار می شود.

تیم های همدان در دو گروه سنی نوجوانان و جوانان و در رشته های فلوره، سابر و اپه به مربیگری لادن صحرایی و به سرپرستی گلاره زرنگار در این رقابت ها حاضر می شوند.

22 شمشیرباز در دو گروه سنی و سه اسلحه از همدان در این رقابت ها حضور دارند.

سومی کشور برای کاراته همدان

تیم شین کاراته همدان مقام سوم کشور را به دست آورد.

مسابقات سبک شین کاراته قهرمانی کشور با حضور 16 تیم در شهرستان یزد برگزار شد و تیم های یزد، اصفهان و همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده انفرادی امید مشهدی خانی نشان طلا، حمیدرضا بخشایی و حمیدرضا صفری نشان نقره و مجید صفدریان، محمدرضا شعبانلو و محمدجواد سبزی نیز نشان برنز برای همدان به ارمغان آوردند.

علی محمد شعبانی رئیس سبک شین کاراته استان همدان نیز به عنوان با اخلاق ترین نمایندة کشور معرفی شد.

پایان لیگ برتر کبدی سالنی بانوان کشور در همدان

مسابقات لیگ برتر کبدی سالنی بانوان کشور به میزبانی ملایر با معرفی تیم های راه یافته به مرحله پایانی به کار خود خاتمه داد.

دومین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی سالنی بانوان کشور گرامیداشت شهیده ناهید فاتحی کردجو با حضور 15 تیم از سراسر کشور در گروه ب و با انجام 30 بازی از 21 تیر ماه در سالن غدیر شهرستان ملایر برگزار شد.

در پایان در گروه الف این رقابت ها گلستان، نیورشت و خوزستان و در گروه ب این رقابت ها قزوین، همدان و کرمانشاه به ترتیب اول تا سوم شدند.

تیم های اول و دوم هر گروه به سوپر لیگ برتر کبدی بانوان کشور راه یافتند.

کبودرآهنگ بر سکوی سوم لیگ برتر کبدی ساحلی جوانان ایران قرار گرفت

تیم کبودراهنگ همدان بر سکوی سوم نخستین دوره لیگ برتر کبدی ساحلی جوانان کشور ایستاد.

نخستین دوره رقابت‌های لیگ برتر کبدی ساحلی جوانان (بخش مردان)، انتخابی تیم ملی با شرکت 26 تیم از سراسر کشور به مدت چهار روز درمجموعه ورزشی غدیر بندرعباس برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم اصفهان به عنوان قهرمانی رسید، بهاران گرگان نایب قهرمان شد و تیم‌ هیئت کبدی کبودرآهنگ همدان نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

نایب قهرمانی همدان در دوچرخه سواری رده جوانان

در پایان مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کوهستان تیم همدان در رده جوانان نایب قهرمان شد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کوهستان در بخش آقایان و در مواد دانهیل و کراس کانتری، به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان کردستان و در شهرستان سنندج برگزار شد.

پس از پایان این مسابقات، در رده بندی تیمی مجموع دو ماده در رده جوانان تیم همدان با 117 امتیاز پس از تیم کردستان (الف) که با 152 امتیاز اول شد در جایگاه دوم قرار گرفت و استان سیستان و بلوچستان با 110 امتیاز سوم شد.

دور پنجم جشنواره شطنج همدان برگزار شد

دور پنجم، یازدهمین دوره مسابقات جشنواره کشوری آقایان گرامیداشت یادواره شهدای استان همدان برگزار شد.

این رقابتها از 22 تیر ماه به مدت یک هفته با حضور 365 شطرنج باز از سراسر کشور در رده سنی آزاد ، در 11 دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.

رده‌بندی نفرات نیز براساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.