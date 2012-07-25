به گزارش خبرگزاری مهر، "آندره اونتیکوف" خبرنگار ویژه صدای روسیه در مسایل سوریه و کارشناس مسایل خاورمیانه، در گفتگو با خبرنگار ما در مسکو، به بررسی شرایط سوریه و تحولات منطقه خاورمیانه پرداخته که متن کامل این گفتگو پیش روی شماست:
ـ پس از شکل گیری تحولات سالهای اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، سوالات زیادی درباره نقش روسیه و خط مشی این کشور در مواجهه با تحولات فوق مطرح شد. یکی از مهمترین سوالات این بود که آیا روسیه پس از سردرگمی های اولیه توانسته به یک الگوی مشخص برسد و سیاست واحدی را در برابر این تحولات در پیش گیرد؟ یعنی اگر سایر کشورهای عربی نیز دستخوش تحولاتی نظیر سوریه شوند، آیا باز هم موضع مسکو مشابه سوریه خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که هر حادثه ای در دنیا رخ بدهد، روسیه همچنان موضع خود را بر مبنای آییننامه سازمان ملل متحد حفظ کرده و تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای امنیت و معاهده های بین المللی را به اجرا می گذارد. این یک اصل اولیه در سیاست خارجی روسیه به حساب می آید.
در تحولات اخیر خاورمیانه، از یک طرف تونس و مصر هستند که در آنها نسبت به سایر کشورهای عربی، حکومت بدون خونریزی تغییر کرد و در طرف دیگر، کشور لیبی قرار دارد که تا جنگ داخلی پیش رفت و یا سوریه که دچار بحران داخلی شده و تا به امروز هم در بن بست قرار دارد. در رابطه با تونس و مصر که اسلامگرایان پیروز انتخابات مجلس شدند، روسیه کاملا عملگرایانه رفتار کرد. همانطور که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز قبلا در یک مصاحبه اعلام کرده بود: "اسلام سیاسی یک پدیده طبیعی است و به هیچ عنوان باعث نگرانی روسیه نمی شود. ما برای همکاری با این احزاب (احزاب اسلام گرا) نیازی به آموزش نداریم؛ زیرا سالهاست که با این پدیده آشنا هستیم". به همین خاطر در سال های آینده، مسکو و دولت های جدید در این کشورها، نقاط مشترکی را در خصوص مسایل مختلف جستجو خواهند کرد. این یک سیستم طبیعی و معمولی میان دول است.
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اسلام سیاسی یک پدیده طبیعی است و به هیچ عنوان باعث نگرانی روسیه نمی شود. ما برای همکاری با این احزاب (احزاب اسلام گرا) نیازی به آموزش نداریم؛ زیرا سالهاست که با این پدیده آشنا هستیم
در رابطه با لیبی، موضوع کمی متفاوت است. روسیه نسبت به نحوهی تغییر حکومت در لیبی که با نادیده انگاشتن قطعنامه های 1970 و 1973 شورای امنیت توسط ناتو و متحدیناش همراه شد، انتقاد جدی دارد. زیرا قطعنامه های شورای امنیت، حمل سلاح برای طرفین مناقشه را تحریم کرده و فضای هوایی این کشور را برای پرواز ممنوع نموده بود. علاوه بر این، انجام هرگونه عملیات نظامی زمینی نیز در این کشور غیرمجاز اعلام شده بود.
با این حال، هر دو سند مذکور از سوی غرب به طور کامل نقض شدند. به عنوان مثال، بریتانیا و فرانسه اعتراف کردند که برای شورشیان سلاح ارسال می کردند. نمایندگان قطر نیز اعلام کردند که نیروهای امنیت آنها در لیبی خدمت می کرده اند. عملیات هوایی ناتو و متحدیناش نیز از چهارچوب قطعنامه شورای امنیت بسیار فراتر رفت. به نحوی که هواپیماها و حتی موشک ها و نیروهای زمینی معمر قذافی و پایگاه های غیرنظامی نیز هدف بمبباران ناتو قرار گرفتند. این عملیات در حالی انجام شد که هیچ ارتباطی با لغو پرواز در حریم هوایی لیبی نداشت. در واقع نیروهای ائتلافی، عملا از یک گروه متخاصم حمایت می کردند.
ـ موضع دولت روسیه در برابر سوریه کاملا متفاوت با موضع مسکو در قبال سایر تحولات جهان عرب بود. دلیل این موضع گیری روسیه چیست؟ آیا این تغییر رویه در سیاست خارجی روسیه از ویژگی های سوریه ناشی می شود یا طرز تفکر زمامداران مسکو نسبت به تحولات جهان عرب تغییر کرده است؟
شاید در نگاه نخست اینطور به نظر برسد که موضع روسیه در برابر سوریه کاملا متفاوت با موضع مسکو در قبال سایر تحولات جهان عرب است. اما صحیح تر این است که موضع روسیه را در قبال سوریه و لیبی مورد قیاس قرار دهیم؛ زیرا در این دو مورد، مسکو بر روند حوادث، تاثیرگذاری بسیار بیشتری داشته و دارد. بسیاری معتقد هستند که روسیه قذافی را فروخت، اما این سخن به هیچ عنوان صحت ندارد. لازم به یادآوری است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه به قطعنامه 1973 رای ممتنع داد. یکی از دلایل مسکو برای وتو نکردن در شورای امنیت این بود که تا قبل از آغاز رایگیری، اطلاعاتی در خصوص اعزام نیروهای هوایی معمر قذافی برای بمباران شهر بنغازی منتشر شده بود. در همان لحظات اولیه این حمله هوایی، 6 هزار نفر از مردم کشور لیبی جان خود را از دست دادند.
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روسیه امید زیادی به برنامه های سازمان ملل و اتحادیه عرب بسته بود، اما هنوز شاهد هستیم که مخالفان مسلح به هر ترتیبی قصد دارند مانع از اجرای این برنامه ها شوند.
مسکو بر این تصور بود که اگر قطعنامه به تصویب برسد، همه چیز در چهارچوب آن صورت خواهد گرفت. اما همانطور که دیدیم، روند حوادث به شکلی پیش رفت که سناریوی جدیدی را رقم زد. کشورهای عضو ناتو و متحدین آنها به دلایلی این قطعنامه را برگ برنده برای انجام تصمیمات خود فرض کردند. بدین ترتیب، تمام قوانین بین الملل و آییننامه سازمان ملل و همچنین تصمیمات شورای امنیت زیر سوال رفت. درگیری های لیبی نهایتا تبدیل به نسخه ای خطرناک شد. همین موضوع سبب شد که روسیه موضعگیری خود را در قبال سوریه تغییر دهد. روسیه خواهان احترام به حاکمیت کشورهاست و تفسیر آزاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و دخالت خارجی در درگیری های داخلی کشورها را مجاز نمی داند. مسکو بر این اصل مهم تکیه می کند که مردم سوریه باید خودشان سرنوشت کشورشان را تعیین کنند و بهترین راه برای حصول چنین نتیجه ای، گفتگوی سیاسی است.
تصور کنید که روسیه از رژیم حکومت سوریه حمایت بعمل نمی آورد. مسئولین و مقامات روسیه و از جمله سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز تا کنون چندین مرتبه بدین موضوع پرداخته اند. هیچ دروغ و ریاکاری هم در این خصوص وجود ندارد. به عنوان مثال، ایالات متحده را در نظر می گیریم. ایالات متحده مستقیما می گوید که حکومت رییس جمهور بشار اسد غیرقانونی است و باید کنار برود. آیا مسکو چنین سخنانی را در رابطه با شورای ملی سوریه مطرح کرده است؟ برعکس، روسیه حتی چندین مرتبه از دولت سوریه به خاطر تعلل در آغاز مذاکرات با مخالفان و اعمال اصلاحات، انتقاد بهعمل آورده است. روسیه حتی گاهی اوقات از فشار استفاده کرده، در حالی که می توانسته این کار را نکند.
پاسخ کاملا ساده است: از حقوق بین الملل.
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روابط میان مسکو و آنکار را می توان در یک کلمه "شراکت" خلاصه کرد و نه بیشتر. بعید به نظر می رسد که با بحران سوریه بتوان این روابط را بهبود بخشد.
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تکرار "سناریوی لیبی" در سوریه می تواند پیامدهای ناگوارتری به دنبال داشته باشد. سیل انبوه پناهندگان، نسلکشی قومی و مذهبی و بیثباتی در خاورمیانه، حاصل درگیری های سوریه خواهد بود.
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