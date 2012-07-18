پروژه 6 ساله 6 روز دوام نیاورد/ استخری که بعد از افتتاح غرق شد!

به گزارش خبرنگار مهر، روند طولانی احداث پروژههای عمرانی و عدم نظارت دقیق بر ساخت و ساز صحیح و اصولی دیگر این روزها به موضوعی عادی در برخی پروژه های استان تبدیل شده است به طوریکه اگر پروژهای در زمان مورد نظر به بهرهبرداری برسد تعجب همگان را برمیانگیزد.
با این حال کم پیش آمده پروژه ای که سالها ساخت آن زمان برده است، حداقل به تعداد سالهای زمان برده چند ماهی به ثمر ننشیند و مورد استفاده قرار نگیرد، رخداد نادری که در کوهدشت اتفاق افتاد تا استخر 6 ساله این شهر تنها 6 روز دوام بیاورد.
این روند را باید زنگ خطری در زمینه پروژه های عمرانی استان لرستان دانست تا مسئولین و بهرهبرداران نسبت به سرنوشت پروژهها حساسیت بیشتری به خرج دهند.
این وضعیت تاسف بار موجب شد که شیرینی بهره برداری از استخری که مردم کوهدشت شش سال تمام، انتظار ساخت آن را کشیده بودند، تنها یک هفته بیشتر به طول نینجامید و پس از یک هفته کاشیهای استفاده شده در کف و دیوارههای استخر باد کرده و بیرون بزند.
انگار کاشیها و مصالح به کار رفته در دیواره استخر پس از سالها معطل ماندن شوق شنا پیدا کرده بودند و نمیخواستند بر دیوارها بمانند، کاشیهای فیروزهای بیصبرانه از چنگ ملات و دیوارها رها شده و خود را در آب استخر غرق کردند.
با این تفاسیر بنا به تصمیم مسئولین و نظر کارشناسان استفاده از استخر سیمره ممنوع و درب آن بسته شد.
در این راستا با پیگیری نعمتالله رشیدیان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، پیمانکار موظف شد از محل 10 درصد باقیمانده ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار دست به تعمیر و مرمت قسمتهای آسیب دیده بزند.
در حال حاضر کار ترمیم قسمتهای آسیب دیده استخر سیمره کوهدشت شروع شده و پیش بینی می شود در هفته های آینده دوباره این پروژه آماده بهره برداری شود.
از سوی دیگر نکتهای که باید به آن پرداخت این است که آیا با ترمیم قسمتهای آسیب دیده سایر بخشهای استخر دوباره با شروع استفاده از آن خراب نمیشوند؟
سوالی که وقتی از استادکاران و کارشناسان مرمت استخر پرسیده شد در پاسخ آن گفتند ما مطابق قرارداد موظف به تعمیر قسمتهای آسیب دیده هستیم ولی با توجه به نوع مصالح و چگونگی به کاربردنشان بیتردید در کوتاه مدت سایر بخشها نیز به سرنوشت قسمتهای کنونی گرفتار میآیند! موضوعی که نباید آن را نادیده گرفت زیرا وقتی تعهد زمانی یکساله پیمانکار به پایان برسد و فضای داخلی سالن ایراد پیدا کند به آسانی نمیتوان بودجه و اعتبار برای مرمت آن دست و پا کرد.
آنچه در این بین جای تامل دارد انتظار شش ساله مردم کوهدشت که باید بعد از این همه معطلی حسرت استفاده از استخر سونا و جکوزی به دلشان بماند؛ موضوعی که میطلبد مسئولان حساسیت و دغدغه بیشتری نسبت به آن به خرج دهند و با پیمانکار کمتر مماشات کنند.
معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: استخر سرپوشیده کوهدشت در سال 85 و در زمان مدیریت قبلی این اداره کل یه پیمان رفته است.
صادق مریدی با اشاره به واگذاری پروژه در سال 89 به پیمانکار جدید عنوان کرد: متاسفانه بعد از بهره برداری از پروژه کاشی های آن فروریخت.
وی با بیان اینکه تاکنون مشکل کاشی های استخر اصلاح و رفع شده است، افزود: در حال حاضر رفع مشکل بخش سونای این استخر را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی لرستان یادآور شد: در حال حاضر این اداره کل در حال رفع مشکل این پروژه است که امید می رود به زودی آماده بهره برداری مجدد شود.
عملیات اجرایی استخر سیمره شهرستان کوهدشت در سال 1385 طی قراردادی که بین اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان به عنوان بهرهبردار و راه و شهرسازی به عنوان پیمانکارِ طرح بسته شد؛ با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان آغاز شد.
مساحت حوض استخر آموزشی سیمره 325 متر است، این استخر دارای سالن سونای خشک، بخار و جکوزی است.
این پروژه طی شش سال و توسط سه پیمانکار که زیر نظر سازمان راه و شهرسازی کار میکردند ساخته شد و به دلیل طولانی شدن زمان بهرهبرداری پروژه و انجام آن به دست چند پیمانکار، کار ساخت پروژه به بدترین شکل ممکن و با کمترین کیفیت انجام گرفت به طوریکه پشت بعضی از کاشیها به جای ملات از گل و لای و ماسه استفاده شده است!
در نهایت درهفته دولت سال 1390 پروژه به طور رسمی افتتاح شد اما چون کار ساخت آن به طور کامل به اتمام نرسیده بود تا خرداد ماه امسال مورد بهرهبرداری و استفاده قرار نگرفت که بهرهبرداری پروژه طی سالجاری نیز یک هفته بیشتر دوام نداشت تا کوهدشت فعلاً در انتظار استفاده از استخرِ شنای دولتی بماند.
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