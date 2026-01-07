صادقی پور: رعایت ضوابط فنی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه شورای فنی استان هرمزگان به ریاست صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، دو دستور کار اصلی شامل تشریح و تبیین روشهای مقاوم سازی ساختمان و نیز گزارش وضعیت پروژه ملی استخر سر پوشیده مجموعه ورزشی کارگران بندرعباس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه روشهای مقاوم سازی ساختمان توسط فرهاد عذباشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برای مدیران دستگاههای اجرایی به تشریح ارائه شد.
گفتنی است، در این جلسه، گزارش دبیرخانه شورای فنی استان درباره وضعیت پروژه ملی استخر سرپوشیده کارگران بندرعباس ارائه شد. بر اساس این گزارش، کیفیت اجرای بخشی از این پروژه در حد مطلوب نبوده که تاکید شد در اسرع وقت اشکالات فنی پروژه اصلاح شود.
صادقیپور در این نشست تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی در اجرای پروژههای عمرانی استان نظارت لازم را داشته باشند و، از مصالح استاندارد استفاده کنند تا از چالشهای فنی جلوگیری شود.
وی با اشاره به نقش شورای فنی در ساختار مدیریتی استان افزود: این شورا یکی از ارکان مهم در نظارت و هماهنگی پروژههای عمرانی است و مأموریت آن، ایجاد وحدت رویه، بررسی فنی طرحها و ارائه نظر کارشناسی برای بهبود روند اجرای پروژههاست.
وی تاکید کرد: شورای فنی علاوه بر نقش نظارتی، وظیفه دارد سیاستهای فنی و اجرایی لازم برای ارتقای کیفیت و کارآمدی طرحها را تدوین و پیگیری کند.
معاون عمرانی استانداری در پایان با اشاره به نقش شورای فنی در تصمیمسازیهای عمرانی استان تصریح کرد: این شورا علاوه بر نظارت بر اجرای ضوابط فنی، در اولویتبندی و تخصیص منابع نیز نقش مؤثری دارد. هدف آن است که طرحهای عمرانی استان با بیشترین بهرهوری، صرفهجویی در منابع و کیفیت بالا اجرا شوند.
