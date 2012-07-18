اتفاقاتی مثل جنگ و فتنه 88 ایران را بیمه کرده است/ تحریم ها خودزنی غرب است

سید سعید حیدر طیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران از موضع اقتدار و پیروزی بود.

وی افزود: ایران قطع نامه های پیشین را که به حقوق ایران اشاره نکرده بود نپذیرفت ولی بعد از عملیات غرور آفرین والفجر هشت که دشمن را در موضع ضعف قرار داد و موجب پیشنهاد قطعنامه 598 شد.

حیدری طیب گفت: تشکیل کمیته ای برای اعلام شروع کننده جنگ و بازگشت عراق به مرزهای قرار داد 1975 الجزایر، بعد از قطعنامه 598 از نتایج پیروزی مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم خصمانه عراق بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: نامه حضرت امام (ره) برای پذیرش قطعنامه به ملت ایران، سرشار از عزت و اقتدار و درواقع مهر تأییدی بر پیروزی ملت ایران در جنگ هشت ساله است.

وی با اشاره به نقش رهبری و ولایت فقیه در بحران ها گفت: با تدبیر حضرت امام و عبور از سختی های وصف ناپذیر قبل از انقلاب و بعد از و همچنین تدابیر رهبر فرزانه انقلاب برای مقابله با دسیسه هایی مثل فتنه 88، نظام اسلامی بیمه شده است.

حیدری طیب به فشار ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اینها هم به تعبیر مقام معظم رهبری بی اثر و واکسینه کردن نظام در برابر سختی هاست و هیچ تأثیر دیگری نخواهد داشت.

وی در پایان پایان جنگ و پذیرش قطعنامه را پایان مبارزه ملت ایران ندانست و تصریح کرد: مبارزه علیه ظلم و استکبار وارد مرحله جدیدی شده است و پیروزی ملت های مظلوم نزدیک است.