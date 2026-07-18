سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸، این تصمیم تاریخی و پذیرش برجام را نمونه ای از تدبیر رهبری الهی مبتنی بر قانون اساسی دانست و تأکید کرد: پیمان‌های ملی که توسط ولی فقیهِ برآمده از رأی مردم و خبرگان اعلام می‌شود، فصل‌الخطاب و غیرقابل خدشه است.

بخشدار ارم در آستانه سالروز اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و پایان دفاع مقدس، با اشاره به درس‌های ماندگار این ایام برای نسل امروز، میان دو مقطع حساس تاریخی یعنی پذیرش قطعنامه از سوی امام خمینی (ره) و پذیرش برجام از سوی رهبر شهید و معظم انقلاب، پیوندی راهبردی برقرار کرد.

وی با بیان اینکه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ هرگز به معنای عقب‌نشینی از آرمان‌ها نبود، اظهار کرد: حضرت امام (ره) با تعبیر بی نظیر «نوشیدن جام زهر»، به ما آموختند که رهبری جامعه اسلامی در بزنگاه‌های سخت، با تکیه بر مشروعیت الهی و مصلحت عمومی، سخت‌ترین تصمیم‌ها را برای حفظ کیان نظام می‌گیرد و این اقدام نه یک تصمیم شخصی، که تجلی مسئولیت یک ولی فقیه در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی خویش بود.

بخشدار ارم با تسری این تحلیل به دوران معاصر، پذیرش برجام از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه ای (ره) را نیز ادامه همان مسیر تدبیر و بصیرت خواند و افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز رهبر شهید و فرزانه انقلاب با همان روحیه، مجوز ورود به مذاکراتی پیچیده را صادر کردند و علیرغم بدعهدی‌های دشمن، با شفافیت، خطوط قرمز نظام را در قالب «نرمش قهرمانانه» ترسیم کردند.

وی گفت: این‌ها نمونه‌هایی از ایستادگی هوشمندانه است که پایه و اساس آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است.

بخشدار ارم سپس با اشاره به الزامات حقوقی و شرعی کشور تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی، رهبری نظام علاوه بر دارا بودن مشروعیت الهی، از پشتوانه عظیم رأی مردم و نمایندگان مستقیم آنان در مجلس خبرگان رهبری برخوردار است.

وی گفت: وقتی رهبری، با اشراف کامل بر مصالح کشور و پس از تأیید و بررسی در مجاری قانونی و شوراهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و تأیید مجلس، تصمیمی را به عنوان یک میثاق ملی اعلام می‌کنند، این تصمیم فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی، تبدیل به یک سند ملی می‌شود.

وی با بیان اینکه احترام به میثاق‌های ملی یک رویه عقلایی و عرف بین‌المللی است، تصریح کرد: در تمام دنیا رسم بر این است که تصمیمات کلان و راهبردی یک کشور، پس از طی مراحل قانونی، به عنوان یک عهد ملی مورد حمایت و تکریم قرار می‌گیرد و هجمه به آن، هجمه به انسجام و وحدت ملی است.

وی ادامه داد: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ امروز به عنوان برگ زرینی از افتخار ملی ما شناخته می‌شود، زیرا همگان بر سر عظمت آن وحدت دارند، این درس بزرگ تاریخ معاصر ما است که نباید با تخریب میثاق‌های ملی، از دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم خوراک تبلیغاتی ساخت.

بخشدار ارم خاطرنشان کرد: مردم بخش ارم که همواره طلایه‌دار وحدت و بصیرت بوده‌اند، امروز نیز با درک عمیق این شرایط، پشتیبان رهبری و پایبند به میثاق‌های ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و این راه با قدرت تداوم خواهد یافت.