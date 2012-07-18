مانور لحظه صفر در کویر پارک گناباد برگزار شد

حمیدرضا مروی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از لحظه اعلام به ستاد مدیریت بحران شهرستان، تا ساعت 18همه اعضا و گروههای پیشرو شامل شهرداری گناباد و بیدخت، اورژانس 115، هلال احمر، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، مخابرات، مدیریت توزیع برق، آبفای شهری و روستایی ، دامپزشکی، نیروی مقاومت بسیج، جهاد کشاورزی، به محل اعزام و امکانات و تجهیزات مورد نیاز توسط گروه ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت.

مروی مقدم تصریح کرد: بین همه گروههای حاضر، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی گناباد با تجهیزات کامل وارد عمل شده بودند و بقیه دستگاهها نقایصی داشتند که تاکید شد نقایص موجود برای مانور بعدی برطرف شود و دستگاههای اجرایی موظف باشند تجهیزات موردنظر را بررسی کنند.

وی در مورد مانور لحظه صفر نیز گفت: در زمان وقوع حادثه ابتدا گروه پیشرو به محل اعزام می شوند که این گروه وظیفه ارزیابی صحت خبر و نیازهای منطقه آسیب دیده را دارند و گروه پیشرو این نیازها را به منطقه اعلام می کنند.

وی تصریح کرد: تجهیزات گروه پیشرو هر اداره ای باید کامل و بروز باشد تا در مواقع بحران بتوان سریع عمل کرد و در صورت کمبود، نقایص و کمبودهای خود را از اداره کل خود جبران کند.

مروی گفت: در ادامه مانور، جلسه ستاد بحران با حضور اعضا در ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد که در این جلسه از فرماندار به خاطر هماهنگی خوب بین دستگاهها دارند تقدیر به عمل آمد.

وی بیان داشت: در این مانور دستگاههای اجرایی با نواقص و کمبودهای گروههای پیشرو خود آشنا شدند که در مانورهای بعدی تجهیزات و امکانات کافی در اختیار گروهها قرار داشته باشد.

مروی تصریح کرد: در این جلسه قامتی قول مساعد تامین اعتبار جهت کاستی های محل فرود هلی کوپتر ستاد بحران شهرستان و یکی کردن تمام کانالهای مخابراتی توسط بیسیم را داد که در لحظه وقوع حادثه همه نیروهای تحت امر فرماندار دستور را از مرجع به موقع دریافت کنند.