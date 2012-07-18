  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

در رشته دو و میدانی/

لشکر 77 ثامن الائمه(ع) در مسابقات ورزشی نیروی زمینی اول شد

لشکر 77 ثامن الائمه(ع) در مسابقات ورزشی نیروی زمینی اول شد

مشهد - خبرگزاری مهر: لشکر 77 پیروز ثامن الائمه (ع) با درخشش خود در بین 52 تیم نیروی زمینی ارتش مقام اول مسابقات دو و میدانی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات به میزبانی لشکر 21 حمزه در تبریز و در رشته های دوی 100 متر، 400متر ، 800 متر ، 1500 متر، 3000متر آزاد و 5000 متر و پرش در رشته های طول، سه گام، پرش ارتفاع  و پرتاب ها شامل پرتاب وزنه، دیسک، نیزه برگزار شد.

دراین مسابقات تیم لشکر 77 با اقتدار مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد و تیم های هوانیروز ارتش و تیپ 316 همدان نیز به مقام های دوم و سوم این دوره از مسابقات دست یافتند.

همچنین در بخش دوی 4*400متر امدادی تیمی نیز تیم لشکر 77 به مقام اول دست یافت که تیم های لشکر 21 و316 همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 1653191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها