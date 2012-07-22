برپایی ویژه برنامه "ضیافت الهی" در 80 بقعه متبرکه استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل ظهر یکشنبه در نشستی خبری به منظور اعلام برنامه های متنوع فرهنگی بقاع متبرکه استان تهران در ماه مبارک رمضان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ویژه برنامه "30 شب، 30 محفل قرآنی" در 30 بقعه متبرکه و برنامه سخنرانی در 72 بقعه متبرکه استان با حضور سخنرانان و وعاظ سرشناس کشور از جمله برنامه هایی است که در ایام ماه مبارک رمضان در بقاع استان برگزار می شود.

وی از برپایی خیمه های معرفت در 20 امامزاده استان خبر داد و افزود: این ویژه برنامه شامل غرفه کودک، "قرآن بخوانید، جایزه بگیرید"، منبرهای چند رسانه ای به منظور تبلیغ معارف اسلامی با شیوه های مدرن و با استفاده از ابزار دیجیتالی، ایستگاه وقف به منظور پاسخگویی و مشاوره در حوزه وقف، غرفه های پاسخگویی به مسائل شرعی است.

این مسئول بیان کرد: اعزام 270 مبلغ به بقاع متبرک، برپایی 50 نمایشگاه در 50 بقعه متبرک، برگزاری کلاس های تفسیر قرآن در 70 بقعه، قرائت روزانه یک جزء قرآن به صورت ترتیل با حضور قاریان مطرح منطقه در 76 بقعه از دیگر برنامه های اجرایی در بقاع متبرکه است.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان حضور مردم در مساجد و بقاع متبرک استان، به دلیل عشق و علاقه به امامزادگان چندین برابر می شود.

عادل با تأکید بر اینکه همه امامزادگان استان تهران قابلیت تبدیل شدن به قطبهای فرهنگی را دارند، یادآور شد: برخی از امامزادگان در استان تهران فضایی برای انجام برنامه های فرهنگی ندارند که این امر با توجه مردم، ‌خیرین، نهادها و ارگان های دولتی و انجام فعالیتهای عمرانی به منظور فضاسازی برای فعالیتهای فرهنگی مرتفع می شود.