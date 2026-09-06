به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر از ۷ تا ۸ سپتامبر در سفری دو روزه به پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش در خاورمیانه گفت‌وگو خواهد کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، در این دیدارها تقویت روابط راهبردی و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور بررسی می‌شود. تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات نیز در دستور کار خواهد بود. امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیز از محورهای مهم رایزنی‌هاست.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان آمریکا و ایران ادامه دارد. قطر و پاکستان نیز در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای بازگرداندن واشنگتن و تهران به مسیر مذاکرات و پایان جنگ نقش فعالی دارند.