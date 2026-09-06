۵ دستگاه دیالیز پیشرفته در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر ظهر یکشنبه در این آئین با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی جامعه درمانی در خدمترسانی به مردم، بهویژه در شرایط بحران جنگ اخیر، گفت: با وجود شرایط دشوار، خدمات درمانی متوقف نشده و شاهد توسعه زیرساختهای عمرانی و خدماتی، بوده ایم.
محمد مظفری با قدردانی از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر، بر حمایت از تکمیل تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سلمان فارسی از طریق خیرین و ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی،تأکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری و حمایتهای لازم، خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در این آئین با تأکید بر اهمیت توسعه و بهروزرسانی تجهیزات پزشکی، اظهار کرد:در راستای توسعه و نوسازی تجهیزات پزشکی، پنج دستگاه دیالیز با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال خریداری و به بیمارستان سلمان فارسی بوشهر تحویل داده شد تا زمینه ارتقای ظرفیت و کیفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی فراهم شود.
سید حمید سیاسینژاد گفت: تأمین تجهیزات نوین درمانی یکی از اولویتهای مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر است و راهاندازی این پنج دستگاه دیالیز، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش ایمنی درمان و بهبود فرآیند ارائه خدمات به بیماران مبتلا به نارسایی کلیه به شمار میرود.
وی اظهار کرد:بخش دیالیز بیمارستان سلمان فارسی بوشهر در چهار ماهه نخست سال جاری، با وجود شرایط حساس و جنگی حاکم بر کشور، به فعالیت خود ادامه داد و هزار و ۳۶۶ سیکل دیالیز برای ۱۹۰ بیمار دیالیزی انجام شد.
وی بیان کرد:در حال حاضر، بخش دیالیز بیمارستان سلمان فارسی بوشهر با 13دستگاه دیالیز به بیماران مبتلا به نارسایی کلیه خدماترسانی میکند و بهرهبرداری از پنج دستگاه جدید، ضمن نوسازی تجهیزات این بخش، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ضریب اطمینان در ارائه درمان و پاسخگویی بهتر به نیاز بیماران دیالیزی خواهد شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با استمرار نوسازی تجهیزات پزشکی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خدمات درمانی، افزایش رضایتمندی بیماران و توسعه خدمات تخصصی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان فراهم شود.
نظر شما