به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، محمد دهقان منشادی اظهار کرد: فرآیند داوری مقالات «اولین همایش قیر و آسفالت استان یزد» پس از برگزاری سه نشست تخصصی به پایان رسید و در مجموع ۱۸ مقاله موفق به کسب تأیید نهایی هیئت داوران شدند.
وی افزود: از میان مقالات پذیرفتهشده، دو مقاله بر اساس بالاترین امتیازهای ارزیابی به عنوان آثار برتر انتخاب شدند و مؤلفان آنها یافتههای پژوهشی خود را در قالب سخنرانی تخصصی در همایش مهر ماه ارائه خواهند کرد.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به محور این رویداد گفت: نخستین همایش قیر و آسفالت استان یزد با محوریت «آسیبشناسی عمر مفید آسفالت با تأکید بر نقش قیر اصلاحشده» به همت دبیرخانه شورای فنی استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد طراحی شده است.
دهقان منشادی ادامه داد: در پی انتشار فراخوان علمی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه راهسازی استقبال قابل توجهی از این رویداد داشتند و آثار ارسالی طی سه نشست تخصصی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کارشناسان دستگاههای اجرایی بررسی شد.
وی افزود: مقالات بر اساس شاخصهای تخصصی از جمله رفتار مکانیکی آسفالت در اقلیم گرم و خشک یزد، بررسی پدیدههای شیارشدگی، ترکخوردگی و پیرشدگی، بهینهسازی طرحهای اختلاط و همچنین تحلیلهای اقتصادی و زیستمحیطی قیرهای اصلاحشده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
معاون فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: سایر مقالات تأییدشده نیز در مجموعه مقالات این رویداد منتشر خواهند شد.
دهقان منشادی با اشاره به برگزاری همایش در مهرماه سال جاری تأکید کرد: این رویداد فرصتی برای ارتباط مستقیم جامعه دانشگاهی با بخشهای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران حوزه راهسازی است.
وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، انتقال دانش فنی روز، افزایش دوام روسازیها، کاهش استهلاک زودهنگام راهها و کاهش هزینههای نگهداری آسفالت است.
دهقان منشادی خاطرنشان کرد: در نشست اخیر، علاوه بر جمعبندی داوری مقالات، تمهیدات اجرایی، پنلهای تخصصی و ساختار برگزاری همایش مهر ماه نیز نهایی شد.
نظر شما