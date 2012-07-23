به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال خراسان شمالی گفت: بر اساس خراسان شمالی در سال جاری متعهد شده است تا 206 هزار و 506 فرصت شغلی را برای متقاضیان ایجاد کند.

وی افزود: سال گذشته نیز سهمیه اشتغال استان 26 هزار و 600 نفر بود که با تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی، این استان موفق به ایجاد 29 هزار و 700 فرصت شغلی شد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسانش شمالی با بیان اینکه در سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی این استان 230 میلیارد ریال بوده ست گفت: از این میزان 135 میلیارد ریال آن برای ایجاد اشتغال در این بخش جذب شده است.

قلی زاده همچنین افزود: مانده اعتبارات بنگاه‌های زود بازده از سنوات گذشته 585 میلیارد تومان است که شبکه بانکی می‌تواند جهت ایجاد اشتغال جدید در سال 91 این اعتبارات را به طرح‌های زود بازده اختصاص دهد.

وی افزود: بر اساس مجوز قانون بودجه و شورای عالی اشتغال، بانکها می‌توانند از محل مبلغ مانده بنگاه‌های زودبازده در سنوات گذشته استفاده کنند.

قلی زاده از دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌های استان خواست تا با برنامه ریزی و تدابیر ویژه مساله اشتغال در استان را پیگیری کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی، سهم ایجاد اشتعال و فرصت‌های شغلی در سال 91 را به تفکیک شهرستان‌ها اعلام و یاد آور شد: سهمیه اشتغال شیروان 4 هزار و 756 نفر، فاروج یک هزار و 844 نفر، گرمه یک هزار و 128 نفر، اسفراین 4 هزار و 302 نفر، جاجرم یک هزار و 659 نفر، مانه و سملقان 3 هزار و 10 نفر و بجنورد 9 هزار و 807 نفر اعلام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تا کنون 670 نفر در سامانه اشتغال استان ثبت نام کرده‌اند.

علی حسینی پاکزاد تصریح کرد: در سال جاری 395 مجوز در بخش مشاغل خانگی صادر شده است.

وی از متقاضیان اشتغال خواست تا نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند تا اقدامات بعدی در جهت ایجاد اشتغال آنان انجام شود.

