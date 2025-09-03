ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی در خراسان شمالی

محمد خوش آینه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار فرصت شغلی در خراسان شمالی ایجاد شد که از اختصاص ۱۶.۵ درصد اعتبارات تبصره ۱۵ به تسهیلات مشاغل خانگی طی امسال صورت گرفته است.

وی افزود: با پایش صورت گرفته ۸۲ درصد این فرصت‌های شغلی معادل ۱۰ هزارو ۵۶۰ شغل محقق شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: طی سال جاری ۱۱ هزار ۷۶۴ طرح در پیش بینی شده و با تعهد دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد به ثبت رسیده که معادل ۱۲ هزارد ۹۵۱ کد اشتغال خواهد بود که تا کنون ۲۰۶۰ کد در سامانه ثبت شده است.

خوش آینه در پایان گفت: ۵ دستگاه تخصصی مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی مجوز مشاغل خانگی را صادر می‌کنند و ما توزیع اعتبارات تسهیلات را نیز برعهده داریم.