مانور فرضی زلزله در شهر امیریه دامغان برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مانور فرضی زلزله پیش از ظهر شنبه با هدف آمادگی و توانمند سازی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان سمنان و با شرکت نیروهای امدادی شهرستان های معین در شهر امیریه دامغان برگزار شد.

حمیدرضا داوودیان افزود: با توجه به وضعیت کشور به ویژه استان سمنان که بر روی گسل زلزله واقع شده است برای ارتقاء سطح توان امدادگران نیروهای جمعیت هلال احمر استان سمنان و شهرهای همجوار به عنوان شهرهای معین در این طرح قرار دارند با ارسال پیام به مرکز 147(ای او سی) و خبر بروز زمین لرزه در منطقه امیریه دامغان و عدم مهار فرضی حادثه توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر دامغان امدادگران جمعیت علال احمر از شهرستان های معین (شاهرود و سمنان) و گروه های ویژه ادارات و سازمان های عضو مدیریت بحران و با تمامی امکانات وارد منطقه شده و پس از انتخاب منطقه امن برای درمان مصدومان و استقرار نیروهای اعزامی کار امداد رسانی و انتقال مجروحان انجام شده است.

وی افزود:در این مانور تخصصی 14 امدادگر از شهرستان شاهرود، 120امدادگر از شهرستان سمنان و 15نفر امدادگر از شهرستان دامغان و به همراه نیروهای سایر بخش ها حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان در پایان گفت: این مانور یکروز با همراهی و همکاری همه نیروهای امدادی مدیریت بحران با موفقیت برگزار شد و شرکت کنندگان توان امدادی خود را با شرکت در این مانور به نمایش گذاشتند.