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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

با شرکت نیروهای امدادی/

مانور فرضی زلزله در شهر امیریه دامغان برگزار شد

مانور فرضی زلزله در شهر امیریه دامغان برگزار شد

دامغان-خبرگزاری مهر: مانور فرضی زلزله با حضور نیروهای امدادی استان سمنان در شهر امیریه از توابع شهرستان دامغان برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مانور فرضی زلزله پیش از ظهر شنبه با هدف آمادگی و توانمند سازی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان سمنان و با شرکت نیروهای امدادی شهرستان های معین در شهر امیریه دامغان برگزار شد.

حمیدرضا داوودیان افزود: با توجه به وضعیت کشور به ویژه استان سمنان که بر روی گسل زلزله واقع شده است برای ارتقاء سطح توان امدادگران نیروهای جمعیت هلال احمر استان سمنان و شهرهای همجوار به عنوان شهرهای معین در این طرح قرار دارند با ارسال پیام به مرکز 147(ای او سی) و خبر بروز زمین لرزه در منطقه امیریه دامغان و عدم مهار فرضی حادثه توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر دامغان امدادگران جمعیت علال احمر از شهرستان های معین (شاهرود و سمنان) و گروه های ویژه ادارات و سازمان های عضو مدیریت بحران و با تمامی امکانات وارد منطقه شده و پس از انتخاب منطقه امن برای درمان مصدومان و استقرار نیروهای اعزامی کار امداد رسانی و انتقال مجروحان انجام شده است.

وی افزود:در این مانور تخصصی 14 امدادگر از شهرستان شاهرود، 120امدادگر از شهرستان سمنان و 15نفر امدادگر از شهرستان دامغان و به همراه نیروهای سایر بخش ها حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دامغان در پایان گفت: این مانور یکروز با همراهی و همکاری همه نیروهای امدادی مدیریت بحران با موفقیت برگزار شد و شرکت کنندگان توان امدادی خود را با شرکت در این مانور به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1660042

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